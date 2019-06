- Slaget er tapt, men ikke krigen!

Meninger

Da var saken avgjort, formannskapet har valgt ”å kaste korta” og la ”overgriperne” ture frem!

Dessverre kan jeg ikke finne et bedre navn på de som har startet raseringen av vår natur.

De fleste av oss hadde vel en anelse om hva resultatet ble, men vi hadde vel hele tiden et lite håp om å vinne frem. Og jeg må gi all honnør til de som har stått på natt og dag i to og en halv måned, i håp om å redde vår fauna fra å bli rasert.

Denne situasjonen kunne ha vært unngått, hvis våre politikere hadde vært våken nok og tatt affære da premissene som lå til grunn for konsesjon i 2005, ble endret i 2012. Det var da vi skulle hatt en ny folkeavstemming, og jeg er sikker på at vi hadde fått samme resultat da, som ved siste folkeavstemming, men som dessverre ikke hadde noen verdi.

Det er trist og vanskelig å ta innover seg det som nå skjer, og jeg blir frustrert og forbanna på handligslamma politikere og arrogante utbyggere, som ikke tar folkeviljen på alvor. Vi må erkjenne at Trønderenergi har retten på sin side, men de burde ha vist Frøyas befolkning mer forståelse og respekt ved å høre om vi kanskje hadde en løsning på denne konflikten.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Eller har våre politikere hatt en dialog med Trønderenergi, for eventuelt å finne en annen løsning som alle kunne ha akseptert?

Det som nå skjer er ikke mindre enn en katastrofe! Jeg er ingen ekspert på vindkraftverk og hvilke mer kostnad som det eventuelt hadde medført å flytte vindkraftverket ut i skjærgården mellom Sula og Mausund? Men har dette alternativet blitt vurdert og diskutert med Trønderenergi?

Vi har tapt dette slaget men forhåpentligvis ikke krigen, for nå må vi være på vakt slik at dette ikke utarter seg, og Frøya blir full av vindmøller i stedet for vakker vegetasjon.

Til slutt en oppfordring til alle som føler de blir berørt personlig av denne utbyggingen, med kanskje forringelse av eiendom. Ta kontakt med en takstmann eller eiendomsmegler for verdivurdering før og etter utbyggingen, og send eventuelt erstatningskrav til Trønderenergi.

Lykke til!

Arild Margido Johansen