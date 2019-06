Mine tanker om vindkraft

Meninger

Siden 1991 har jeg vært redd for å få psykiske problemer, for det var da mamma fikk det. Når har jeg opplevd å få det selv. Jeg har tenkt flere ganger at jeg må bort fra dette landet og denne verden, for det som skjer her i Norge nå, som skal være et demokratisk land, den tiden er over og det er pga. TrønderEnergi og Stadtwerke München, det er også pga. hvordan alt gjøres.

De tar ikke hensyn til hverken folk eller dyr. Fylkesmannen tar avgjørelser i en slik sak og gir oss/aksjonistene skylden. Det eneste vi gjorde galt i denne saken var at vi parkerte ulovlig og da fikk vi bøter som ble betalt. Vi gjorde ingen andre ting for å hindre de i å starte arbeidet. Så dette er dårlig gjort. Mitt syn på akkurat dette er at fylkesmannen er korrupt. Han er avbildet sammen med Bengt Eidem, kommunikasjonsrådgiver i TrønderEnergi i festlige sammenhenger og da begynner du å lure når avgjørelsen blir tatt på så tynt grunnlag.

Vi er ikke dumme her på Frøya så alle skjønte at dette TrønderEnergi gjorde her var ikke anleggsstart. Men det er ikke bare dette jeg syns er slitsomt. Jeg har spurt mange som er for vindturbiner som jeg så på som ‘’ VENNER'' om de kan gi meg en grunn til hvorfor de vil ha de, og etter at jeg har gjort dette så har ingen svart meg. Så jeg ser ikke lenger på disse som mine venner.

Og til dere som mener at det bli grønn energi av å ødelegge natur og dyreliv, dere tar feil. Vi i lille Norge her kan ikke redde verden. Jeg vet om fabrikker her i verden som slipper ut mere Co2 på en dag enn hele Norge til sammen, så det at vi skal ødelegge øya vår og norsk natur for å gi tyskere god samvittighet slik at de kan bygge ut mere kullkraftverk i landet sitt er ikke bra.

Og til de av dere som tror på at vi skal få billigere strøm dere kan bare se langt etter dette. Frøya kommune får en engangssum på 10,8 mill og deretter er det snakk om eiendomsskatt på ca 2 mill i året. Hvis dette er nok til å ødelegge en hel øy så syns jeg det er veldig synd.

Hvis det kommer vindturbiner på Frøya så er livet mitt nesten helt ødelagt. Hvis det kommer vindturbiner på Frøya så kommer Frøya aldri til å bli som den engang var, og da tenker jeg ikke bare på utseendet og at den er ødelagt, vi vil bli en splittet gruppe utpå her.

Jeg vet om mange som kommer til å flytte fra Frøya og jeg er en av dem. Så det jeg vil si til de som er på ja-siden, er at dere må tenke over hva dette betyr for oss som er på nei-siden. Vi har veldig sterke følelser for akkurat denne saken, og øya vår og dyrelivet vårt. Jeg skriver ikke dette bare for at jeg har fått psykiske problemer, jeg skriver dette slik at folk kan skjønne hvor mye dette betyr for oss på nei-siden av denne saken.

Og til dere som kommer til å snakke dritt om meg etter denne saken, så bare gjør det, for jeg vet at det kommer til å skje, for jeg vet at det er mange der ute som ikke har følelser for noe, dere trenger aldri å snakke til meg noe mere.

PS: Jeg er ikke noen forsker, men jeg tror ikke disse klimatruslene er på grunn av oss, jeg tror dette er en helt vanlig syklus for jorda vår. Jeg vil takke Nei til vindkraft på Frøya og alle de nye vennene mine som jeg står sammen med i kampen om å holde Frøya fri for vindturbiner. Håper vi vinner denne kampen sammen, ikke gi opp

Vindkraftmotstander på Frøya