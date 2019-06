Meninger

Ordfører.

Som en av de nærmeste naboene til Nessadalen har jeg selvfølgelig engasjert meg i vindkraftsaker, noe jeg forøvrig ville ha gjort om jeg bodde et annet sted på Frøya også.

Det har vært en veldig tøff tid, opp og nedturer, som bare den som opplever dette kan forstå fullt ut! Håp og fortvilelse, gang på gang. Skuffelsen kan ikke beskrives da kommunen bestemte at saken fra deres side skal avsluttes!

Steinar og jeg flyttet tilbake til Frøya i 2007, etter å ha brukt nesten all vår fritid her ute i alle år. Vi har alltid vært stolte av å være frøyværinger, selv om vi begge flyttet herfra etter ungdomsskolen. Vi valgte egentlig ikke å FLYTTE tilbake, livet ble slik at vi ikke hadde noe valg! Vi MÅTTE prøve å få livet vårt tilbake etter å ha mistet vår yngste sønn noen år tidligere, bare 19 år gammel.

Med det rolige livet på Frøya har vi greid å karre oss opp igjen. Vi har funnet et meningsfullt liv vi kan leve med. Særlig synes vi at vi er heldige som får hjelpe til på Frivilligsentralen og at vi får være med på å drive språkkafeen og dermed møte og bli kjent med de flotte unge menneskene som kommer fra flere steder i verden. Vi føler vi har gjort litt nytte for oss her!

Tryggheten vi fant tilbake til på Frøya er revet bort! Stillheten vi har søkt her vil aldri komme tilbake. Sitter vi ute i hagen vår hører vi nå grave- og boremaskiner ødelegge denne flotte øya vår! Hver gang vi skal handle eller har annet ærende må vi kjøre forbi anleggsarbeidet og blir minnet på denne galskapen.

Vi er av de husene som får mest støy og skyggekast av turbinene! Verdien på vår eiendom blir sterkt redusert, og vi blir nødt til å sette oss i stor gjeld dersom, eller når, vi ønsker å flytte! Vi er redde, fortvilet, sinte, vi har en evig stress i oss, vi føler avmakt! Vi føler at våre liv er ødelagt! Hvordan tror du det føltes å bli innhentet av to politi, langt utenfor de usynlige sperringene, før anleggsarbeiderne hadde begynt dagens arbeid, og bli sendt hjem med beskjed om ikke å vise meg på 24 timer? Vi BOR her, Berit! Jeg hadde fått husarrest!

Hva har ordfører og kommunen gjort for oss som bor på Frøya i denne saken? Ingenting! Ikke et eneste informasjonsmøte har kommunen invitert til, dere har vært helt fraværende. Det måtte en invitasjon fra aksjonistene til for at dere skulle komme til Nessadalen, vi hadde håpet dere tok veien selv. Og jeg kjøper ikke at dere måtte være nøytral. Med at dere ikke kom så støttet dere mere jasiden enn neisiden.

Jeg er helt tom!

Hilsen

Elin Grubba Rabben