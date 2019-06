- Må det bygges vindturbiner på Frøya?

Meninger

Ordfører i Frøya Berit Flåmo ble valgt som nestleder av bedriftsforsamlinga for TrønderEnergi 2012 – 2014 og var medlem 2014 - 2016. Dette er en bedriftsintern personlig rolle i styringa og utviklinga av TrønderEnergi med kontroll av konsernledelsen. Hun har også i samme periode representert Frøya kommune som eier-representant på generalforsamling. Da Nei til vindkraftverk på Frøya leverte underskrifter og krav om folkeavstemning den 14. november 2012, deltok hun i behandlinga av saken i Formannskapet den 14. januar 2013, og stemte nei. I Kommunestyret den 24. januar 2013 stemte hun også nei.

For ingen av disse to møtene bad hun om habilitetsvurdering.

Flåmo har ikke villet tilkjennegi om hun er for eller imot vindturbiner på Frøya hverken før eller etter den siste folkeavstemninga, men har uttalt at hun er lojal mot folkeavstemninga i 2005 og 2019.

Frøya vindkraftverk leverte søknad for Miljø-transport og anleggsplan- MTA den 19.11.18 . Normal behandlingstid er 6 måneder. Samtidig bestilte Frøya vindkraftverk vindturbiner under forutsetning at planen ville bli godkjent og anlegg kunne starte.

Frøya kommunestyre vedtok 31.1.19 mot en stemme en ny folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya. Adresseavisa skriver samme dag «Magefølelsen min sier at det vil bli et stort nei flertall. Så får vi se om det fører til at i alle fall turbinhøyden blir redusert. Jeg håper det. Men at det kommer vindkraftverk på Frøya, er uomtvistelig. På meg virker det som om dette også er klart for folk, sier Flåmo.»

I løpet av februar blir TrønderEnergi gjort oppmerksom på at dispensasjon for utbygging i LNF området utløper 7.4.19. TrønderEnergi forholder seg til at Plan og Byggningsloven ikke gjelder for dem med 3 års frist. De får allikevel hastverk når Kommunal og Moderniserings Departementet - KMD - stadfester at Plan og Byggningsloven faktisk gjelder for dem i denne saken.

Godkjenningen av MTA fra NVE blir gitt den 28.3.19 og TrønderEnergi starter anlegg 1.4.19, en knapp uke før fristen for dispensasjonen utløper. Fylkesmannen og KMD som forvaltning tolker i løpet av 2 måneder at TrønderEnergi har kommet i gang innen dispensasjonens utløp og kan fortsette bygging av vindkraftverk på Frøya.

KMD konkluderer dog den 6.6.19 « Spørsmålet om tillatelsen har falt bort etter pbl. § 21-9, er et rent rettsanvendelsesspørsmål. Avgjørelsen hører ikke under forvaltningens skjønn. I en eventuell sak om gyldigheten av avgjørelsen, vil domstolene ha full prøvingskompetanse.» Les – Fylkesmannen og KMD har gitt en avgjørelse som kan prøves for retten.

Frøya kommunes advokat Bjørsnøs fra firmaet Bjerkan Stav skriver den 8.4.19 «Samtidig taler etter min vurdering sterke reelle hensyn for at bevisste sabotasjeaksjoner fra motstandere av vindkraftverket ikke skal kunne føre til at tiltakshaver mister rettigheten de er gitt ved dispensasjonsvedtaket fra 2016. Etter mitt syn vil det være svært uheldig om motstandere ved sivil ulydighet skal (sic) på denne måte skal kunne framprovosere bortfall av dispensasjonen. Det må legges til grunn at tiltakshaver har gjort store investeringer i tillit til dispensasjonsvedtaket. Om dispensasjonsvedtaket faller bort, risikerer tiltakshaver i det minste store økonomiske tap på grunn av forsinkelser i prosjektet, og i ytterste konsekvens at vindkraftverket ikke lar seg realisere. Dette taler for at tiltakshavers forsøk

på å sette i gang det fysiske arbeidet i området bør være tilstrekkelig til at treårsfristen ansees som avbrutt.» Hvem sin advokat er det som skriver dette?

Punkt 1 « bevisste sabotasjeaksjoner». Er dette forutseende av Bjørsnøs eller et scenario som kunne brukes ? En måned senere i mai planta aksjonister hundrevis av flagg i området og det ble vist bilder av strikkende og gråtende Frøyværinger i alle aldre i aviser og på TV. Tvert så kom det en «drittpakke» med en gravemaskin under overvåking av Securitas. Hva skjedde? Bevisst sabotasjeaksjon fra hvem?

Punkt 2 «sivil ulydighet og framprovosere bortfall av dispensasjonen» Det er dette som Fylkesmannen og KMD har tolket som har skjedd.

Punkt 3 «Tiltakshaver har gjort store investeringer» De har solgt skinnet før bjørnen er skote ved å tegne avtaler om turbiner før MTA var godkjent.

Punkt 4 « Om dispensasjonsvedtaket faller bort… økonomiske tap på grunn av forsinkelser og i ytterste konsekvens at vindkraftverket ikke lar seg realisere »

TrønderEnergi kan søke om ny dispensasjon. De kan samtidig risikere at Frøya kommune ikke vil gi den påny, da flere politikere har skiftet sitt syn om vindturbiner på Frøya.

Punkt 5 « Dette taler for at tiltakshavers forsøk på å sette i gang det fysiske arbeidet i området bør være tilstrekkelig til at treårsfristen ansees som avbrutt.»

Fra TrønderEnergis logg :20.3.19 skriver prosjektleder for Frøya Vindkraftverk RR Bull til politiet bl.a. «Det blir synlig anleggsarbeid i området melIom kl. 07-20 på fylkesvei 716 . I samme område blir det i anleggsperioden nedsatt hastighet for kjørende (80 til 50km/t)» Dette skjedde ikke før 4.4.19. 1.4.19 ankommer en gravemaskin. Politiet ba aksjonister flytte 3 biler som de gjorde og anleggsmaskinen ble parkert. 4.4.19 skrev politiet parkeringsbøter, da biler stod parkert inn i veien i 80km/t sone før fartsnedsettelsen ble markert. Fredag 5.4 .19 kom 2 lastebiler med grus. Ingen annen byggeaktivitet før dispensasjon for arbeide i LNF området gikk ut 7.4.19.

Nei til Vindkraft på Frøya har fått følgende juridiske vurdering :

«Var tiltaket satt i gang innen utløpet av 7. april 2019?

Det må kunne anses at det innen utløpet av 7. april 2019 ikke ble satt i gang fysiske arbeider på byggetomten. .. Det strider både mot lovens ordlyd og øvrige rettskilder å ta hensyn til årsakene til at arbeidet ikke er satt i gang. Etter ordlyden er det eneste vilkåret at arbeidet skal være «satt i gang». Det åpner ikke for å trekke inn i saken en vurdering av om arbeidet hadde vært satt i gang om planene ikke var hindret.»

Advokat Bjørsnøs sitt saksfremlegg 8.4.19 er et klart partsinnlegg for TrønderEnergi og legger et enormt press på kommunestyrerepresentantene.

TrønderEnergi truer med søksmål i millionklassen grunnet forsinkelser og stans i arbeidet .

Christian Vogt - Executive Vice President for investeringer i SWM.

Siteres i Frøya.no 3.6.19

«Vi har konsesjon

For Stadtwerke München, energiselskapet som har slått seg sammen med Trønderenergi om en rekke vindkraftprosjekter i Trøndelag, har ikke departementets beslutning noe å si.

De skal bygge uansett, i følge Christian Vogt, styreleder og administrerende direktør i Midgard Vind Holding (felles selskap for Stadtwerke München og Trønderenergi):

- Vi har en konsesjon og kommer til å bygge vindkraftverk på Frøya uansett. Fylkesmannens vedtak var tydelig og vi forventer at kommunaldepartementet ender på samme konklusjon, sier Vogt til Nettavisen Økonomi.»

Et nytt brev fra kommunens nye advokat i forkant av Formannskapsmøte 12.6.19 er hemmeligholdt av forhandlingstekniske årsaker. Hva skal man forhandle om ?

Gjetning : TrønderEnergi dropper erstatningskrav om Frøya kommune ikke tar rettslige skritt om dispensasjonen.

En lagdommer har sett sakspapirene og mener at dette er en opplagt sak og konkluderte at

TrønderEnergi ikke har gyldig dispensasjon for anleggs arbeide i LNF området på Frøya.

Hva ville vi med folkeavstemninga den 2.4.19? Kun redusere turbinhøyde? Vi fikk en gavepakke med å unngå å få vindturbiner på Frøya da dispensasjonen utløp 7.4.19.

Vil 78% av stemmene mot vindturbiner på Frøya gi kommunestyret ryggdekning som skal til for å stå opp mot TrønderEnergi og Stadtwerke München og prøve dispensasjonsfristen for retten?

En dom i retten mot TrønderEnergi og Stadtwerke München vil sannsynligvis bli anket i alle rettsinstanser. Det vil kreve utholdenhet fra Frøya kommune og dets innbyggere å stå løpet ut.

Jeg mener vi har en sikker og viktig sak å prøve dispensasjonens gyldighet, i motsetning til de råd advokatene har gitt. Hvem sine interesser taler de under dekke av at Frøya risikerer å tape mye penger ?

Hva den enkelte kommunestyrerepresentant stemmer over torsdag 20.6.19 vil nok avgjøre om det bygges vindturbiner på Frøya eller ikke. Jeg stoler på, respekterer og aksepterer at det stemmes etter beste overbevisning.

Godt møte! Leve det transparente demokratiet!

Steven Crozier

Samfunnsbevisst frøyværing siden 1985