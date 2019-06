- Anstendig asylpolitikk nå!

Meninger

Norsk asylpolitikk er igjen i søkelyset med utsendelsen av familien Abbasi til Afghanistan under svært kritikkverdige forhold. Det er kjent at mor var bevisstløs under transporten og at familien ble splittet slik at barna i alderen 16 -22 år skulle sendes alene til Afghanistan, et land ingen av dem kjenner. Dagens regjering har åpenbart behov for å markere innvandringsregulerende prinsipper fremfor å vise humanitære hensyn, koste hva det koste vil. Påkjenningene familien Abbasi har blitt utsatt for er umenneskelige, og staten har til nå brukt tre millioner kroner på den mislykkede utsendelsen.

Situasjonen for asylsøkere i Norge er betydelig forverret de siste årene og dette er en villet og styrt politikk. Ikke bare fra dagens regjering, men også fra Ap og Sp som var med på asylforliket i 2015. Et av de mange innstrammingstiltakene som ble innført gjorde det lettere for norske myndigheter å henvise asylsøkere til internflukt i hjemlandet. Det såkalte rimelighetskravet ble fjernet. Det vil si at selv om det er urimelig at en person kan få beskyttelse i andre deler av hjemlandet enn hvor det flyktet fra, har vedkommende ikke rett til å bli anerkjent som flyktning eller få asyl.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Dette bryter med Flyktningkonvensjonen. Norges praksis med retur til Afghanistan er blant de strengeste i Europa. Den norske stat sender mennesker til en usikker fremtid i verdens farligste land, selv om FN har kritisert denne praksisen.

Abbasi-saken viser at det hverken tas hensyn til helsetilstand eller alder, heller ikke tilknytning til landet for dem som returneres. Men Abbasi-saken er ikke unik. Den er norsk asylpolitikk i praksis, fulgt til punkt og prikke. Langt fra alle asylsøkere som sendes til internflukt i Afghanistan har et nettverk som kan slå ring om dem og tale deres sak. Norsk asylpolitikk har vist sitt grelle ansikt gjennom denne saken. Og norsk asylpolitikk må endres til å tåle møtet med ekte mennesker.

Norsk Folkehjelp mener at politikerne må ta ansvar og sørge for at norsk asyl og innvandringspolitikk endres slik at den er i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Bare da kan vi si at vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser til folkeretten og flyktningkonvensjonen.

NORSK FOLKEHJELP KREVER AT:

• Norge følger en human fortolkning av Flyktningkonvensjonen i tråd med FNs høykommissær for flyktninger sine retningslinjer, som er tilpasset ulike grupper av asylsøkere.

• Personer som søker beskyttelse ikke sendes tilbake til internflukt i det landet de har flyktet fra.

• Rimelighetskravet blir gjeninført i behandlingen av saker i norsk asylpolitikk

• Hensynet til barnets beste vektlegges mer enn i dag. Dette betyr blant annet at familier med barn som har vært lenge i Norge, som hovedregel må få oppholdstillatelse.

20.juni er verdens dag for flyktninger, til støtte for mennesker som lever på flukt. Vi vil bruke denne dagen til å heve vår røst, til å kjempe for en anstendig asylpolitikk nå!

På vegne av styret i Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya,

Miriam Aclima Baglund