Meninger

Jeg har ikke endret standpunkt i vindkraftsaken. Jeg har jobbet mot denne utbygginga helt siden jeg delte ut info og sto på stand i 2005. Den gangen var det min mann, Kristian, som var med i gruppa som jobbet aktivt mot vindindustri.

MEN- jeg gjorde en feil i hovedutvalg for forvaltning da dispensasjonen til vindkraftverket ble gitt. Dette er ikke noe jeg har skjult, jeg var åpen om det til alle i Nessadalen den uka vi var der døgnet rundt og ventet på at dispensasjonen skulle gå ut.

Dette møtet i hovedutvalg for forvaltning var mitt første eller andre politiske møte som folkevalgt. Jeg var beredt til å stemme nei til vindkraftverket, men fikk klar beskjed fra varaordfører, som forøvrig var vara for SV, om at dette ikke var en avstemming for eller imot vindkraftverk. Konsesjon var gitt, og dette var bare en formalitet. Det ville være usaklig å stemme imot denne dispensasjonen ble jeg fortalt.

Dermed ble jeg, meget motvillig, med på det enstemmige vedtaket.

Det har jeg angret på mange ganger.

Så til Valle, Aleksander Søreng og alle dere andre som deler dette, som et ledd i valgkampen, kan jeg forsikre om at jeg er, og hele tiden har vært imot vindkraftverk.

Til dere andre beklager jeg sterkt at jeg gjorde en feil da denne dispensasjonen ble vedtatt.

Senterpartiet har ikke vindkraftsaken som en valgkampsak. Dette er en sak vi har jobbet mot hele veien. Vi hadde den også i vårt valgprogram ved forrige valg, selv om den på det tidspunktet ikke var «i vinden» for folk flest.

Vi vil også fortsette å jobbe mot dette i framover, enten det er valgår eller ikke.

Lene Dahlø Skarsvåg

2. kandidat Frøya SP