Meninger

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik (Frp), svarer på kronikken fra Rødt med tittelen Fisken langs kysten vår tilhører felleskapet, som handler om regjeringens forslag til et nytt kvotesystem.

En lønnsom fiskerinæring er bra for fellesskapet

Fisken og ressursene i havet tilhører felleskapet, men dersom fiskerinæringen skal bidra til velferdsstaten må verdiene i havet forvaltes og foredles på en lønnsom måte.

Regjeringen har i Granavolden-plattformen slått tydelig fast at fiskeressursene er en felles, evigvarende ressurs som skal bidra til vekst og verdiskaping, og vi skal ha en ansvarlig forvaltning.

Hvis vi skal leve av havet i all evighet trenger fiskerinæringen stabile og gode rammevilkår som sørger for lønnsomhet samtidig som vi ivaretar miljøet. Kvotesystemet er et av våre viktigste virkemidler for å få til dette. Gjennom kvotemeldingen legger vi grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette, slik at vi kan skape enda større verdier av de rike fiskeressursene i sjømatnasjonen Norge. Det er viktig for å finansiere velferden vår.

Vi vil ha flere trygge og attraktive arbeidsplasser i sjømatnæringen og i sjømatindustrien. Mulighetene for å tilby helårs arbeidsplasser er nært knyttet til industriens konkurransekraft, og derfor foreslår vi tiltak som skal bidra til nettopp dette.

Rødt er opptatt av pliktsystemet, og det har vært mye oppmerksomhet om pliktene som gjelder for noen torsketrålere. Det virker ikke som Rødts representanter har lest kvotemeldingen. Om de hadde satt seg inn i saken ville de sett at regjeringens forslag er at pliktsystemet videreføres, men med en justert innretning. Regjeringens ambisjon er at endringene fører til mer bearbeiding i de aktuelle kystsamfunnene.

Vi foreslår også nye, mer målrettede tiltak for rekruttering til næringen. Å sikre rekruttering til fiskeflåten er viktig, for å unngå forgubbing i fiskerinæringen og opprettholde levende kystsamfunn. Samtidig må vi erkjenne at dagens unge har store valgmuligheter og lønn er en faktor når man skal velge seg et yrke. En lønnsom næring med sikre rammebetingelser kanskje den største garantisten for at unge mennesker skal velge en fremtid i dette yrket.

Denne regjeringen er opptatt av å føre en næringsvennlig politikk, og den mest næringsvennlige politikken er stabile rammebetingelser. Det gir grunnlag for en konkurransedyktig og produktiv fiskerinæring, og er til det beste for både næringen og kystsamfunnene.

Kvotemeldingen skal bidra til at vi fortsatt har en bærekraftig forvaltning, får økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele fisken og aktivitet langs hele kysten. Tiltakene vi nå foreslår vil gjøre systemet mindre krevende for næringen og forvaltningen. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå.

Det er mitt håp at mange vil lese meldingen og sette seg grundig inn i forslagene. Vi ønsker at et bredt flertall kan samle seg om de sentrale tiltakene i meldingen, slik at vi kan sikre fiskerinæringen stabilitet og forutsigbarhet i fremtiden.

Statssekretær Roy Angelvik (Frp)