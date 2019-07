- Her er det noe som skurrer! Begge parter kan ikke snakke sant, samtidig

Meninger

Det er avgjørende for tilliten mellom folk og ledelse at partene i vindkraftutbygginga, kommune og TE har samme forståelse av fakta.

Alt som er gjort i forhold til motstandsarbeid, Folkeavstemning m.v. vil ha mening/ikke mening ut fra hva som er sant!

Advokat Alsaker jobba ut fra den kjensgjerninga som Gjersvold tilkjennegir i HF 17.07.19. Bjerkan og Stav og den politiske ledelsen jobbet ut fra en annen forståelse. Hva jobbet kommune ut fra, og hvem hadde gitt dem mandat/skrekk?

Påstanden under, satt opp mot konserndirektør Gjersvolds utsagn i Hitra- Frøya 17.07.2019, trenger en forklaring!

Frøya.no skriver 10. juli 2019

Overskrift:

«Ordføreren fortjener en unnskyldning

Listekandidatene i Frøya Arbeiderparti mener at påstanden til Steven Crozier var så drøy at ordfører Berit Flåmo fortjener en unnskyldning.

Steven Crozier (Rødt) siterer ellers Hans A. Grønskag som har uttalt at Kristin Reppe Storø og ordfører Berit er sterkt FOR utbyggingen og kunne stoppet det hele!



En ganske utrolig påstand, som sannsynligvis også henger sammen med direktør Gjersvolds noe underlige uttalelse om at prosjektet kunne vært stoppet i desember. Uttalelsen får stå for hans del – og for første gang TROR aksjonsgruppa på noe han sier- men om så hadde vært tilfelle - hva ville regninga i så fall blitt? De hadde vel allerede da investert 50-60 mill kroner..........» Min utheving!

Hva sier Gjersvold i dag 17.07.19?

Hitra-Frøya skriver:

«Konsernsjefen lot seg intervjue i Nessadalen

Gjersvold om alle "episodene", miljøavtrykket, raseriet i kommentarfeltet og framdrifta (…)

- TrønderEnergi hadde ikke myndighet til å snu da folkeavstemninga ble holdt. Prosjektet eies 70 prosent av Stadtwerke München og 30 prosent av oss. Å snu ville vært et kontraktsbrudd og vi hadde gått fra forpliktelsene våre. I tillegg måtte de 23 andre eierkommunene vært med og tatt regninga, forklare konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Laugen.

- En posisjon vi ikke ønsker å stå i

Om de to hadde visst hva debatten hadde endt i, hadde de håpet at Frøya kommune startet en tidligere dialog med TrønderEnergi i fjor, før prosjektet ble vedtatt rett før nyttår.

- Vi står i en posisjon som TrønderEnergi aldri har ønsket å stå i, og som nok kunne blitt løst med en bedre dialog på et tidligere tidspunkt, sier Gjersvold.

Konsernsjefen er klar på at vindmølleparken nå skal bygges, og har ikke tro på at noe kan komme i veien rent juridisk.»

Hans Anton Grønskag

Nei til vindkraftverk på Frøya

