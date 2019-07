- Stort fokus på gang/sykkelveier

Meninger

Da er valgkamptrimmen i gang for fullt. Men gang/sykkelveier må vi jobbe målbevisst for i kommende politisk periode å få på plass! Dette gir en tryggere sykkel/gangturer for oss alle når vi ferdes etter veiene! Uten gang/sykkelveier hindres også boligbyggingen der boligfeltene ligger klare. Tror flere partier vi være enige om dette.

Pensjonistpartiet skal gjøre alt det vi kan politisk for å virkelige gang/sykkelveier der trafikken er stor i gjennom tettbygde strøk.

Ønsker alle en fin sommer fortsatt. Men gå å sykkel forsiktig når dere ferdes etter veier med stor trafikk.

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra