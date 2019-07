- Kvalitetsstempelet som Frøya Hotell har vil uten tvil også kunne komme Hjorten Hotell til gode

Meninger

- Godt nytt for regional utvikling

At Frøya Hotell og Hjorten Hotell får samme eiere og drivere, bør være en gladmelding for de som ønsker ei positiv utvikling i Øyregionen. Jeg tenker da at den særdeles gode utvikling som Frøya Hotell har hatt, framover også vil bidra til ei bedre utvikling for Hjorten Hotell.

Det kvalitetsstempelet som Frøya Hotell har som et av de beste hotell i DistriktsNorge, vil uten tvil også kunne komme Hjorten Hotell til gode. Jeg gratulerer Øyregionen og ønsker eiere og drivere Lykke til!



Egil Hestnes

