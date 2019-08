Gravemaskinfører i Nessadalen: Jeg føler det har gått litt for langt nå

Meninger

Jeg føler for å ta til tale. Jeg har den siste uken blitt engasjert til å jobbe på den sterkt omdiskuterte Frøya vindpark. Er i utgangspunktet ikke noe særlig for vindkraft selv, har også følt med aksjongruppen som stilte spørsmålet om vindmøller og satte temaet på dagsorden og skapte en debatt. Dessverre for Frøya og Frøyas befolkning ble nok den massive motstanden og engasjement utløst litt sent.

Jeg føler også det har gått litt for langt nå. Guttene og jentene som har fått i oppgave å utføre en jobb, er som folk flest, fine folk. Og hetsen og personangrepet går innpå folk. Når de kommer på butikken eller bensinstasjonen har de erfart at dem blir vist ryggen og får ikke mulighet til og handle der. Tror innerst inne ikke at det er dette øyregionen og Frøya vil bli husket for...

En kollega av meg driver sitt eget foretak som jeg har snakket en del med i siste. Forteller om å få maskinen sin og sitt levebrød utsatt for hærverk. Vær så snill ikke ødelegg levebrødet til folk. Som vedkommende har bydd opp igjennom år med hardt arbeid. Tror de fleste som tenker seg litt om, skjønner hvordan det føles.

Har selv noen ubehagelige beskjeder rettet mot meg og mitt firma. Som f.eks:

"æ ska drekk mæ follj på heimbrent å slå dåkk ijæll hele gjængen"

"miljøterorist"

"du er ferdig og kommer til å bli boykottet fremover"

"landsforædere"

"Nazister"

osv osv

Noen sier det er nok av arbeid i området slik man ikke trenger og delta på Frøya. Slik er det ikke. Vi har alle våre forretningsforbindelser og samarbeidsparter som må taes vare på. Noen ganger må man delta på ting som noen er sterkt imot og kanskje ikke er stor tilhenger av selv.

Med dette håper jeg og tror at vi som er på Frøya Vindpark skal fortsatt med det vi liker og duger til, nemlig å grave, skape og bygge ting i mange år til.

Kom gjerne og snakk med meg. Men da forutsetter jeg en god samtale med gode argumenter og meninger.

Ønsker alle demonstranter og ikke-demonstranter en fin kveld og ellers riktig god sen sommer.

Med vennlig hilsen

Marius Lian

Lian Anleggservice As

