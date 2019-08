Meninger

Bomring og takstskilt

Er det slik at myndighetene vil kamuflere hva det koster å passere bomstasjoner for å dempe motstanden av bompenger?

Som de flere sikkert har lagt merke til så er takstskiltene med opplysning om hva det koster å passere for eksempel bommene i Trondheim forsvunnet.

Begrunnelsen er hovedsakelig økonomisk, samt at myndighetene er i ferd med å forenkle bompengesystemet og redusere kostnadene med innkrevingen. Skiltene som viser prisen for å passere bommene blir derfor fjernet. En av årsakene er at det har blitt så mange takstkategorier at skiltene blir for store og uoversiktlige.

Det har blitt så mange bomstasjoner i Norge, og de står så tett, at vegvesenet mener det ikke er plass til å informere om takstene lenger.

Uten takstskilt blir det veldig krevende for bilistene å orientere seg om takstene og hva med alle som skal inn til byen for eksempel på møter og som i ettertid skal skrive reiseregning?

Det må ikke bli slik at man først ser hvor mye det koster dersom man åpner vedlegget til fakturaen i nettbanken.

Vegdirektoratet henviser bilistene til bompengeselskapenes nettsider for informasjon om bompengetakstene, men hva da med alle dem som ikke har den muligheten? Må dem notere seg tid og sted for så å ta kontakt med bomselskapet som en har avtale med for å få opplysningene?

Det kunne vært interessant å vite hvordan folk hadde reagert dersom man handler en vare i butikk uten å få vite hva den koster før etter at du får regningen i posten eller i nettbanken.

Vi har vel alle krav på å få vite hva en vare eller tjeneste koster FØR vi benytter oss av tilbudet.

Jan E. Handberg

Hitra Pensjonistparti