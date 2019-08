Meninger

Oss og dem

Alt for ofte ser vi at et virkemiddel i debatten er å hevde at motparten har onde hensikter. Utviklingen er bekymringsfull om vi ser til hva vi representerer med denne tilnærmingen.

Vi anser oss selv som de gode og opplyste, og at motparten er vonde eller dumme fordi den ikke forstår eller er enige i våre argumenter. At paradokset med at vi gjør oss selv mer verd enn de andre, som i kristen/humanistisk tilnærming ikke akkurat er et tegn på godhet, er kanskje ikke så lett å se?

Dehumanisering av de andre

Vi vet fra historien hvordan tillegging av de mest bestialske egenskaper til andre grupper av mennesker ender opp som grusomme overgrep mot dem.

Det virker lettere å skade et menneske vi ikke ser på som menneskelig. Vi bør løfte blikket fra perspektivet om vår ufeilbarlighet og godhet.

Perfekte systemer

Kristelig folkeparti har hatt sin største oppslutting i Norge etter den andre verdenskrig. Partiet ble en motvekt mot totalitære og materielle politiske systemer som dannet seg i mellomkrigstiden.

Perfekte samfunn skulle konstrueres med perfekte mennesker.

For å nå disse målene ble virkemidlene omskolering- og konsentrasjonsleirer, gjennomgående overvåking av mennesker, hvor det å kritisere systemet kunne bli en dødsdom, rådende.

Samfunnene ble styrt av frykt for konsekvenser av å ikke være enig om målene for samfunnet.

Det mest ekstreme samfunnet la ikke bare vekt på meninger, men også på egenskaper som utseende og folkeslag. Samt på hvor funksjonsdyktig et menneske var.

De ville skape et nytt menneske. Metoden var å regulere hvem som kunne få barn med hvem, og hvem som hadde livets rett.

Kristendemokratiet

Ønsket om totalitære samfunn er i fremvekst. De er forførende med sine enkle løsninger. Som å se mennesket systemisk og ha tiltak for et hvert avvik.

Vi kan ikke skape perfekte systemer som Erik Lunde beskriver godt i boken «Kristendemokrati – Et forsvar for det ufullkomne samfunnet»

Våre verdier er å løfte menneskeverdet. Med dets feil og mangler. Vi er ikke dyr, for vi kan tillegges egenskaper som gode og vonde, som vi ser i debatten.

Alle politiske system tilbyr en løsning for et godt liv. Men hvem gjelder det gode livet for? Mennesket skal ikke være et middel for konstruksjonen av et godt samfunn, slik vi finner i andre politiske konstruksjoner. Det er mennesket som er samfunnet.

Vi kan alle ha de beste intensjoner, uten at de behøver bli særlig gode.

Geir- Are Valle

1. kandidat Frøya KrF