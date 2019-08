Meninger

Ro en tur til Aunøya!

Trøndelag fylkeskommune ønsker å satse på Aunøya friluftsområde og har tildelt 70.000,- til ny flytebrygge ved Jektneset på Aunøya. Som statlig sikra friluftsområde kan det søkes om midler til friluftsformål fra en egen pott som fylket disponerer.

Søknad om tilsvarende bidrag fra kommunen til å realisere prosjektet vil etter hvert bli avgjort av Hitras politikere. Totalt er kostnadene med ny flytebrygge på 140.000,-.

Flytebrygga er første ledd i et prosjekt for å gjøre Aunøya friluftsområde mer tilgjengelig for allmenheten fra sørsida. Ikke alle disponerer egen båt, derfor er tanken at alle skal ha mulighet for å kunne låne og ro en båt korteste vei over Djupsundet fra Jøsnøya til Aunøya.

Med tanke på denne adkomstmuligheten har Hitra kommune avsatt en parsell like ved hurtigbåtterminalen fra gangvei og ned til sjøen. Her kan det i neste omgang bygges en brygge hvor robåter kan ligge for allmenn bruk.

Når du kommer over til Aunøya er det flere turmuligheter langs skogsveier og stier. Aunøya friluftsområde er et mangfoldig kulturlandskap med mange kulturminner og er som et levende historisk friluftsmuseum.

Beitelandskap, steinmurer, hustufter, gammel frukthage og regionens flotteste lønnetre for å nevne noe av det du vil finne.

Vil du overnatte er det flere muligheter for det. Du kan leie rom med eget bad eller overnatte i lavvo. Eller kanskje du vil overnatte i Olufstua, ei tømmerstue fra 1800-tallet. Du kan også leie kajakk eller båt for å prøve fiskelykken.

En godt bevart hemmelighet er Stiftelsen Aunøyas samling av eldre trebåter. I dag kan du få en kikk der de ligger gjemt i naust og på låve. Men snart kan du ro en tur med åfjordsfyringen «Guri Kunna» og i framtida vil vi kunne presentere hele båtsamlinga i et nytt stornaust.

Ro en tur til Aunøya, du er hjertelig velkommen!

Roman Lund,

for Stiftelsen Aunøya

og Aunøyas venner.