- Borgerlig samarbeidsgruppe – ikke en enhet, men fem partier!

Meninger

Pensjonistpartiet stiller for første gang liste til kommunevalget på Frøya.

Vår politikk har et tverrpolitisk fundament som tilsier at vi kan samarbeide med alle partier fra sak til sak, men ideologisk sett føler vi sterkest ”beslektskap” med borgerlig side. Pensjonistpartiet bygger sin politikk på norsk kulturarv, på Grunnlovens og rettsstatens idegrunnlag og på styrking av folkestyre. Våre representanter har enn større frihet til å stemme etter egen overbevisning, da de ikke er bundet opp i et prinsipprogram og en bestemt ideologi.

Når vi har valgt å inngå et valgteknisk samarbeid med fire borgerlige partier, så er det først og fremst for at Frøya skal få et borgerlig styre etter valget, og vi har i den forbindelse blitt enige om ni prioriterte saker vi i fellesskap vil jobbe for å realisere. Dette er saker som kunne vært tatt rett ut fra vårt eget valgprogram, og som vi ser som en stor fordel at fem partier stiller seg bak. Når dette er sagt, så håper jeg ikke at ”Borgerlig samarbeidsgruppe” blir oppfattet som en enhet, men som fem forskjellige partier med fem forskjellige valgprogram og fem forskjellige ordførerkandidater. Vår ordførerkandidat er Svein Viggo Johansen, han har tidligere erfaring Frøya kommunestyre i tre perioder, der han representerte Høyre.

Det er viktig for oss å presisere at en stemme på Pensjonistpartiet ikke er en stemme på ”Borgerlig samarbeidsgruppe” og vi ønsker ikke å bli tatt til inntekt for hva våre samarbeidspartier og deres representanter måtte mene i andre saker enn det som står i samarbeidsavtalen. Vi kjenner heller ikke til det enkelte partis kandidater og deres historikk, og kan i så måte ikke gå god for hva disse står for.

Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya