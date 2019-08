- Denne utålmodigheten deler vi

Meninger

Om kommunale gebyrer og vannforsyningen

Høyres 4. kandidat Sigrid Hanssen har latt seg provosere over at gebyrene i Hitra kommune er for lave. Det er da man skjønner at det blir galt for noen, uansett. Jeg har opplevd det slik at de fleste mener at gebyrene er høye nok, uansett. Og dette er særlig forståelig når det er snakk om de med dårligst råd. Sånn som minstepensjonister og enslige småbarnsforeldre som sliter med å få endene til å møtes. Gebyrer, avgifter og bompenger er jo lettere å bære for de fleste av oss, enn for de minst bemidlede.

Sigrid Hanssen skriver forøvrig: «Det er klart det da er lett å smykke seg med lave kommunale avgifter». Det kan da altså forstås slik som at kommunen aktivt «smykker seg» gjennom artikkelen i lokalavisa den 13. august. Men dette er helt feil. Dette er en artikkel som er skrevet av en som ofte presenterer statistikk i lokalavisa, og ovenfor redaktøren har jeg påpekt at dette ofte blir som å sammenligne hummer og kanari. Det som mangler er en nærmere analyse av hva som ligger bak slike tall.

I dette tilfelle er det statistikk som viser summen av gebyrer som er lovregulert innenfor noe som heter selvkostområdene. Det vil si at det er tjenester hvor kommunene er pålagt at inntektene (over tid) ikke skal være større enn utgiftene.

Dog skjønner alle at dette kan gå både opp og ned, særlig inntektene, all den tid store forbrukere som for eksempel lakseslakteriene har hatt varierende uttak og forbruk av vatn. Og disse og andre såkalte storforbrukere har betalt for sitt forbruk multiplisert med en pris pr kubikkmeter.

Slik har kommunestyret enstemmig vedtatt at det skal bli for alle, og mange mener det blir mer rettferdig enn slik det har fungert fram til nå gjennom et fast årsgebyr. Så får vi se hva erfaringene vil vise.

Når inntektene knyttet til selvkostområdet blir høyere enn utgiftene, så pålegger loven at dette skal settes av til fond. Et såkalt selvkostfond, blant annet spesifikt for vannforsyningen. Dette igjen betyr at dette er penger til gode for abonnentene, det er de som eier fondet, men det forvaltes av kommunestyret.

Loven sier derav at dette må tilbakebetales abonnentene etter gitte tidsfrister, og i de aller fleste kommuner gjøres dette ved å holde igjen på gebyrøkninger, selv om de årlige utgiftene blir større enn de årlige inntektene. Og dette gjør man inntil fondet er oppbrukt.

Abonnenter som har vært tilknyttet Hitra kommunes vannforsyning har også bidratt til at det er bygd opp et slikt fond. Men nå er man i ferd med å tilbakebetale abonnentene gjennom å dekke deler av utgiftene til vannforsyning fra dette fondet.

Og i fjor ble resultatet at inntektene fra innbetalte gebyrer fra den ordinære vannforsyning ble ca 5,6 millioner lavere enn utgiftene i 2018. Dog hadde man i 2018 vel 4 millioner i helt ekstraordinære inntekter fra salg av vatn til laksenæringen. Dette var vatn som ble benyttet til avlusing. Næringen er nok glad for at de ikke har hatt samme behov i år, og det bør nok også vi være, selv om dette vil medføre et større reelt underskudd for den kommunale vannforsyningen og derav for abonnentene.

Summa summarum: Slik det nå ligger an, så vil det omtalte selvkostfondet for vatn være oppbrukt innen utgangen av neste år. Og det betyr at inntektene deretter må økes med omlag 30% for å dekke utgiftene. I praksis betyr det at gebyrene for vatn øker med samme prosent, og vi vil dermed komme vesentlig dårligere (eller bedre?) ut på statistikken.

Sigrid Hanssen er åpenbart utålmodig. Og det er lov. Hun synes ikke det skjer fort nok med å sørge for at flere blir sikret kommunal vannforsyning. Denne utålmodigheten deler vi, og Hitra arbeiderparti har dermed programformulert følgende: «Hitra arbeiderparti vil videreutvikle vannforsyningen og gjennomføre en kommunal overtagelse av private vannverk, der dette er ønskelig og mulig».

Vi gir dermed offensivt uttrykk for at vi forstår de som nå er blitt mer usikker på sine private vannverk, etter det som har fått mye oppmerksomhet og blitt omtalt som «skandalen på Askøy». Og vi, ikke bare forstår, vi vil gjøre noe med det, slik vi har gjort i flere andre tilfeller.

I en kommentar under Sigrid Hanssens innlegg i lokalavisas nettutgave, så skriver Per Rødde: «Jeg beklager å måtte si det, men du snur problemstillingen på hodet. Jeg har selv sittet i styre i et privat vannverk. Min oppfatning var at de private vannverkene IKKE ønsket innblanning fra kommunen.

Før kravene om rensing og testing av vannet ble innført, var grendene av den oppfatning av at innblanding fra kommunen betydde dyrere drikkevann, at de selv kunne produsere samme kvalitet til en lavere pris. Kommunen tok det til etteretning og prioriterte utbygging og vedlikehold i de eksisterende annleggene sine».

Det Per Rødde beskriver kan kort og godt bekreftes. Flere av de private vannverkene har evnet å levere billigere vatn enn kommunen, men opplever nå at det blir mer og mer krevende å følge opp drifta og sikkerheten. Og dette er som sagt meget forståelig, og jeg er overbevist om at vi sammen skal finne løsninger på dette.

Den 6. november i fjor siteres Sigrid Hanssen slik i lokalavisa:

«Fantastisk bra, all honnør til administrasjon og politisk i kommunen fordi de hiva seg rundt og fikk til dette, nå bygger vi for framtida, sa leder i Tranvikan vannlag, Sigrid Hanssen til lokalavisa.».

I dag har kanskje pipa fått en annen låt? Forståelig ut fra det jeg har skrevet ovenfor, men det er kanskje greit å legge merke til at Sigrid Hanssen har politiske ambisjoner på vegne av Høyre. Og da blir det vel bare rimelig å forvente at hun er litt offensiv og upresis.

Ole L Haugen

Ordfører