- En nasjonal grusveipakke må til

Meninger

Fylkesveinettet må rustes kraftig opp, det tror jeg det fleste politiske partier er enige om. Ni år etter at staten overlot riksveiene til fylkene er vedlikeholdsetterslepet stort i store deler av Trøndelagfylke. Tilstandsrapporter dokumenterer at store deler av fylkesveinettet forfaller og sikkerhetsstandarden er lav på mange vegstrekninger.

Det største problemet er at det fortsatt er mange mil med grusveier som ikke ennå har asfaltdekke. Bare på Hitra etter samenslåingen med deler av Snillfjord har vi vel seks mil med grusveier uten fastdekke. Dette hindrer vekst og bosetting ute i våre flotte grender her i Trøndelag!

Den høye ulykkesrisikoen på fylkesveinettet knyttet til standarden er et nasjonalt problem som krever en nasjonal finansieringsløsning.

En nasjonal grusveipakke med øremerkete midler må til for at grusveiene rundt om i bygder og grender blir rustet opp med fastdekke.

Likeledes bør kriteriene for å kunne forskuttere midler til veier og gang/sykkelveier endres slik at det blir enklere for kommunen å forskuttere beløpet med etterbetaling fra Fylkeskommunen.

Per Ervik

1. kandidat Pensjonistpartiet Hitra

4. kandidat Fylkestinglista Pensjonistpartiet