Hva vil politikerne med vann til alle innbyggerne?

Meninger

I Hitra-Frøya 16.august hadde Sigrid Helene Hanssen et svært godt innlegg om den mangelfulle vannforsyningen i Hitra kommune pr.nå.

Hun uttalte bl.a. : " For meg synes dette svært urimelig, og også helt ubegripelig at kommunen kan gjøre sånn forskjell for sine innbyggere. Det kan ikke være sånn."

Og innlegget ble avsluttet med: "Rent vann til alle, likhet for alle."

Jeg regner med at de som stiller til valg for kommende 4-årsperiode har merket seg denne beskrivelsen av en uholdbar situasjon for den kommunale vannforsyningen i Hitra.

Og det bør være rimelig at innbyggerne som velgere forventer klare signaler om hvordan de enkelte partier og andre som stiller liste, har som konkrete mål å foreta seg når det gjelder å prioritere vannforsyning som vil være god nok i hele Hitra kommune.

Og her bør det gis politiske signaler og mål som forplikter.

Egil Hestnes

(Høyrevelger)