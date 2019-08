- Nå må kommunen komme igang med forhandlinger

Meninger

Endelig har noen tatt til vettet og satt handling bak ord. Gustav Witzøe tar ansvar og gir beskjed til kommuneledelsen om at nok er nok. Nå må kommunens ledelse komme på banen og starte forhandlinger for å få stanset utbyggingen som foregår i Nessadalen, og han er villig til å være med på et spleiselag hvis kommunen kommer til en avtale med utbygger. I et intervju på Frøya.no anbefaler Stadtwerke Münchens representant kommunen å ta kontakt med Christian Vogt i Midtgard Vind om de ønsker å stanse den pågående utbyggingen.

Det er akkurat en måned i dag siden Gjersvold i TrønderEnergi foreslo det samme, hvorfor har ingen reagert tidligere?

Jeg registrerte ingen støtte til Gjersvolds forslag den gangen, med unntak av mitt eget støtteinnlegg og som til dels ble latterliggjort av enkelte. Mitt innlegg på Frøya.no den 18 juli hadde overskriften ”En gledens dag for oss frøyværinger?”

Jeg ser at både ordfører Flåmo og andre kommunestyrerepresentanter plutselig er positiv til å gå i forhandlinger, men ingen i kommuneledelsen reagerte når Gjersvold (TE) lanserte sitt forslag om forhandlinger med utbygger, Selv om Reppe Storø hevder i et intervju på Frøya-TV i går at AP hele tiden har ønsket å gå i forhandlinger med utbygger. Ønsket å gå i forhandlinger? Alle kan vi ha ønsker Reppe Storø, men her holder det ikke med å sitte i lukkede rom å prate og ønske.

Hvis dere virkelig ønsker å stanse utbyggingen, så har dere hatt mulighet til å gjøre dette for lenge siden. Men jeg tror ingenting på denne ønsketenkningen, AP sitter med flertall i kommunestyret og hvis man har og har hatt slike ønsker i lang tid, hvorfor har dere da ikke reagert tidligere? Har dere ventet på at så mye som mulig skulle bli rasert i Nessadalen?

Jeg tror at grunnen til at dere nå reagerer, er et desperat forsøk på å komme i et bedre lys ovenfor vindkraftmotstanderne og spesielt velgerne, dette kaller vi ”valgflesk”. Men jeg håper og tror at velgerne gjennomskuer den dobbelkommunikasjonen dere nå forsøker dere på.

Gustav Witzøe har sikkert også ventet på en henvendelse for å diskutere et eventuelt ”frikjøp”, men når denne henvendelsen aldri kom måtte han selv ta et initiativ for å vekke en ”sovende” kommuneledelse som ikke evner å se hva som tjener denne saken best. Det er ikke Frøyas næringsdrivende som bør ta et initiativ til forhandlinger med utbygger, det er det kommuneledelsen som må gjøre. Det virker som om hele kommunestyret har ventet på at Gustav Witzøe skulle komme på banen og signalisere at han støttet Gjersvolds forslag, og heldigvis så har vi kommet i den situasjonen at kommunen har et næringsliv som vil bidra til en ”frikjøpsavtale”, da må det handles umiddelbart så vi får stanset raseringen som foregår i Nessadalen.

Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya