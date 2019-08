Kystfisket er bærekraftig distriktspolitikk

Meninger

Miljøpartiet de grønne har som et av sine hovedsatsinger i Trøndelag at kyst- og fjordfiskernes livsgrunnlag skal bevares. Det vil si at kystfiskeflåten skal være ryggsøylen i fiskenæringen, og at havfiske eventuelt kommer inn som et supplement.

Fisken tilhører lokalbefolkningen

Årsaken til at vi mener kyst- og fjordfiske er bærekraftig er fordi fisken kan hentes rett utenfor vår stuedør uten bruk av store ressurser da fisken nærmest klatrer opp på slaktebenken av seg selv, kun med litt hjelp fra sjarkfiskerne. Havfiskeflåten har til sammenligning helt andre ressursbehov for å hente råvarene. Dessuten er en satsing på kystfiske god distriktspolitikk da det bidrar til å opprettholde bosettingen langs vår kyst. Mdg har som et prinsipp at fiskeressursene tilhører folket som bor der naturressursen befinner seg. Miljøpartiet de grønne vil derfor støtte tiltak som understøtter kystfiskernes næringsgrunnlag.

Turistfiskere skjærer ut ryggfilet

Det er ikke til å komme fra at turistfiske er en viktig reiselivsnæring i vårt distrikt. Og den skal vi ta vare på. Samtidig blir det rapportert om at en del kun skjærer ut ryggfileten og kaster resten. I tillegg går ryktene om under-rapportering av hvilke mengder som finner veien hjem til turistfiskerne.

Mdg mener at kontrollen med dette bør styrkes. Vi vil derfor ha et styrket fiskerioppsyn som holder øye både med turister som snor seg unna regelverket, og også andre som operer uten å følge regelverket. Det bør også være økt kontroll som gjør det mer risikabelt for turistfiskerne å smugle ut ulovlige kvoter.

Skalldyr knuses

Som et ledd i å sikre kystbefolkningen tilgang til ressursene fra fisk og krabbe går Mdg inn for å forby bunntråling. Det har vært ille å se hvordan tangtråling her ute knuser skalldyr når tang og tare rakes opp. I tillegg går det ut over ynglingen både av skalldyr og fisk. Dette mener vi er utarming og rovdrift på ressursene.

Vi kan raskt havne i det uføret de opplever i andre landsdeler. På Sørlandskysten sulter torskeyngelen i hjel fordi mattilgangen har falt drastisk. I 1999 målte forskerne 50.000 individer pr enhet torskeyngelen kunne spise. I 2016/2017 hadde det falt til 1700 individer. I 2018 talte forskerne kun 4-500 individer. (Artikkel om torskeyngel som sulter i hjel på Sørlandet: https://sysla.no/fisk/finner-forskerne-svaret-pa-hvorfor-torsken-er-borte-fra-kysten-sor-norge/)

En ting er sikkert: Det som skjer på Sørlandet er ikke et resultat av at natur-omgivelsene tas vare på – tvert om. Vi har derfor alt å vinne på å stelle pent med de omgivelsene som skal sikre vår framtid. La oss være mer varsomme og fokusere mer på de lange linjene. Det vil vi tjene på i lengden.

Plast, og atter plast

Går vi et par tiår tilbake så fnøys mange når mdg advarte mot plastforsøpling. I dag er det ikke mange som fnyser av dette. Miljøpartiet de grønne går inn for å øke støtten til plastinnsamling. Dette kan bli en tilleggsnæring til sjarkfiskere og andre aktører her ute på kysten. Samtidig får vi ryddet unna plast som kun ligger og venter på å bli oppløst til mikroplast. Det er en vinn-vinn-situasjon å innføre «fishing for litter».

Kampen om ressursene

Det er også andre aktører enn sjarkfiskere som nyter godt av ressursene langs Frøyas kystlinje, og det er til en viss grad kamp om disse ressursene.

Tenker da først og fremst på oppdrettsnæringen og tangtråling. Disse bør også ha strengere restriksjoner enn de har i dag.

Tom Kjærås, Mdg