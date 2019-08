Vi trenger å rette et sterkt fokus på læringsmiljøet

Meninger

I denne uken har mange seksåringer møtt til skolestart for første gang. De fleste har hatt vanen fra barnehagen med å stå opp om morgenen og være i lag med andre barn.

Det er over 20 år siden seksåringene skulle begynne på skolen og vi fikk en tiårig grunnskole. Opprinnelig skulle de første fire årene være preget av det beste fra barnehagen og innholdet i skolen skulle ha et klart førskole-preg hvor barnehagepedagogikken skulle være til stede.

Før denne planen kom ordentlig i gang så fikk vi kunnskapreformen i 2006. Nå begynner læringen allerede i første klasse innen flere fag. Kanskje føler vi litt på en usikkerhet på om at de unge barna for tidlig må beherske ferdigheter de kanskje ikke er klare for.

At det er en ny hverdag med endringer fra barnehagen er det neppe tvil om. Forventningene er der hos barn og de voksne. Det er nå de har blitt skoleunger og har begynt reisen mot ferdigheter og kunnskaper på alvor.

Siden vi har 20 års erfaring med skolestart for seksåringene så har vi litt kunnskap om hvordan denne tidlige starten, som for noen starter allerede når de er fem og et halvt år, virker på ungene.

KrF har fått gjennomslag for en evaluering av seksårsreformen. Fordi «det er et åpenbart behov for mer kunnskap om hvordan seksåringen har det i skolen og sammenhenger mellom tidligere skolestart og utfordringene norske elever har» som Hans Fredrik Grøvan skriver om på KrF sine nettsider.

Vi her på Frøya trenger å rette et sterkt fokus på læringsmiljøet og hvordan hverdagen til de unge er. Vi vet fra elevundersøkelsen for 2018 at mange, når de kommer opp i ungdomsskolen, opplever en vanskelig skolehverdag. Kanskje grunnlaget for den hverdagen legger vi nå i de nye førsteklassingene.

For oss i Frøya KrF er dette viktig å ha fokus og trykk på. Vi er glade for å se så mye nye lærere og at folkehelseprogrammet "Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn" er i gang.

Lykke til med skolestart til alle. Vi skal være med på å skape trygge robuste barn og unge med å være våkne for utfordringer som finnes og som kan oppstå i årene som kommer.

Geir-Are Valle

1. kandidat og nestleder for Frøya KrF