Er ikke sentrum av Hitra interessert i at vi får de samme rettigheter og fordeler?

Meninger

«Om kommunale gebyrer og vannforsyningen» - til ordførerens innlegg i avisa 19. august.

Først til det siste, hvor ordførerene refererer meg som offensiv men upresis. Ja jeg har erfart gjennom mine snart 5 år som fastboende i Hitra kommune at uten å være offensiv ville det ikke skjedd mye, iallefall ikke utenom Fillan sentrum! Som engasjert innbygger i Hitra kommune har jeg hatt mine timer på tilhørerbenken i diverse politiske utvalg, i ulike saker, ikke bare om vann, noe jeg er helt sikker på at ordføreren har fått med seg. Så at jeg nå tar i bruk mitt engasjement i politikken er kanskje ikke unaturlig, og her finnes det nok mer enn bare rent vann å engasjere seg i.

At jeg er upresis ser jeg ikke helt da jeg refererte statistikken som stod på trykk i avisa, å der stod det å lese at Hitras kommunale avgifter var lavere enn landsgjennomsnittet, og det er vel sant. At bakgrunn for statistikken er «hummer og kanari» må vel andre ta ansvar for.

Videre vil jeg absolutt bekrefte at jeg står for det jeg sa i november; ros til både administrasjon og politisk nivå i Hitra kommune for at vi fikk vann til Tranvikan, det er fortsatt og vil alltid være magisk å åpne kranen å tappe seg ett rent glass vann. Dette fikk vi til sammen. Folk har flytta til Tranvikan og det er bygd flere nye hytter, uten vann ville dette ikke blitt virkelighet.

Men tiden går og vi har allerede gjort oss noen erfaringer med å drive ett vannverk. Vi har hatt henvendelser fra bekymrede innbyggere om «grått vann», en stor og noen mindre lekkasjer, og mange krav fra Mattilsynet. Så har vi hendelsen i Askøy utom Bergen, hvor folk ble syke og noen faktisk døde av urent vann. Vi spør oss om hvem er ansvarlig om dette skjer her hos oss? Vi har fått svar fra Mattilsynet på dette, ja vi, styret i Tranvik vannlag, er ansvarlige. Jeg spør igjen – er dette riktig?

Innbyggerne som bor 2 km i luftlinje, eller om du vil i vannledningslinje, i Fillan – de har ikke dette ansvaret. Det er det kommunen som har! Videre snakker ordføreren om 30 % økning av kommunale avgifter, også for vann, om minstepensjonister og enslige småbarnsforeldre – ja og hva så? Er ikke sentrum av Hitra og øvrige områder med kommunalt vann interessert i å bidra slik at vi som bor i resten av kommunen skal ha samme rettigheter og fordeler? Det bor vel alle typer mennesker rundt om på hele denne øya, fattige og rike, pensjonister og småbarnsforeldre.

Til slutt vil jeg si litt om øknonomi og selvkost, for ja jeg vet hva dette betyr, jeg har selv jobbet med dette i kommunen. På Tranvikan har vi bygd ut ett helt perfekt anlegg, etter alle krav og regler og etter dagens VA norm. Vi har planlagt og prosjektert, hatt jobben ut på anbud og på tirsdag og torsdag i denne uken går vi ferdigbefaring på nesten 15 km ny vannledning! Vi har snart klart å bruke opp 14 millioner kroner + mva., både pengeforbruk og framdrift er på plan, å det er vi stolte av. Så lurer jeg på – vi har 60 abonnenter som betaler sin vannavgift beregnet etter selvkost på anlegget, kommunen har allerede garantert for lånet og kommunen leverer vann fra kommunalt fordelingsnett, hvilken risiko er dette for kommunen å ta over?

Jeg mener det er en gave til kommunen. Her har kommunen allerede spart mye penger, planlegging (til og med smarte planer om dimensjonering med tanke på vann fra Sandstad) prosjektering og gjennomføring, ja dette koster penger. For oss har det vært en dugnad! Da kan vi vel være såpass verdt at vi slipper dette ansvaret nå!

Kommunal overtagelse av private vannlag (selvfølgelig om de ønsker å bli overtatt) og rent vann på like vilkår til hele øya er bare en av sakene jeg har stort engasjement for, vi har mye mer – veiene våre er i sørgelig forfatning, internett stenges ned og mobildekningen er heller tvilsom – bare for å nevne noe.

Sigrid Helene Hanssen

– Høyres 4.listekandidat

og stolt av det!