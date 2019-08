Hvis en sammenslåing skal lykkes må det komme fra hjertet

Meninger

Viser til Egil Hestnes sitt innlegg i HF 20. august med overskrift " Hvorfor sål lite offensiv holdning til noe som har i seg et hovedmål" og peker på Arbeiderpartiets lite offensive holdning til en øykommune de neste 4 år.

Jeg er ikke en bastant motstander mot at Hitra-Frøya blir en kommune på sikt, og klarer også å se fordeler med en sammenslåing. Jeg tror imidlertid ikke at den neste 4-årsperioden er riktig tidspunkt for dette. Jeg ser også at næringslivet på øyene samarbeider godt og ikke legger særlig vekt på dagens kommunegrenser. Øyene er også samme bo- og arbeidsmarkedsregion , og det er det aller viktigste for folk som skal bo og arbeide, nemlig at det i dagliglivet fungerer godt, ikke at det absolutt er en og samme kommune.

Grunnen til at jeg ikke ser for meg noen kommunesammenslåing den neste 4 årsperioden er som følger:

I 2014 startet arbeidet med kommunereformen over det ganske land. Alle kommuner i vår region var med på dette, og det var sonderinger i flere forskjellige retninger og konstellasjoner. Både Hitra og Frøya var med på disse. Også Hitra-Frøya ble utredet, men det var ikke tilslutning i folket på Frøya til å gå videre med sammenslåingen. Derfor ble den lagt vekk. Snillfjord var også med i disse forhandlingene, da vi etter innbyggerundersøkelse så at vi kom til å gå mot en tredeling.

Jeg mener at gjennom mitt arbeid med delingen av Snillfjord og sammenslåing av 7 kommuner i 3 forskjellige rettninger, har tilegnet meg en viss kjennskap til sammenslåingsprosesser, og hva som må til for å få gjennomført en god kommunesammenslåing. Dette klimaet oppfattet jeg ikke å være tilstede i denne prosessen.

Imidlertid gikk Hitra og deler av Snillfjord sammen og blir en kommune fra 1. januar 2020. Selv om dette er en liten sammenslåing, kan de involverte bekrefte at det er en omfattende prosess da det er mye som skal på plass her også. Samarbeidsklimaet i prosessen som har vært ført gjennom fellesnemnda (Den politiske nemnda som leder arbeidet med sammenslåingen. ) har vært god på tvers av partigrenser. Det tror jeg er slik for at dette er noe vi vil, noe vi er enige om og som vi alle sammen er enige om å lykkes med. Uten disse forutsetningene har vi ikke fått til dette.

La oss nå konsentrere oss om å få på plass dette også i praksis denne perioden slik at hele Hitra gammel som ny får dette til å fungere i en felles kommune med felles mål, der alle føler seg som likeverdige innbyggere.

Jeg vet at hvis en sammenslåing skal lykkes må det komme fra hjertet, og med et oppriktig ønske om å lykkes. Der tror jeg dessverre ikke Hitra og Frøya er i dag, og da tror jeg energien denne perioden må settes inn på å videreutvikle oss med attraktive tilbud både for innbyggere å næringsliv denne perioden innenfor våre nye grenser som trer i kraft 1. januar 2020. Det er mye bra å bygge videre på og som er bekreftet gjennom mange undersøkelser der Hitra kommer godt ut i sammenligningen med andre kommuner

Rottemsaunet den 21. August 2019

John Lernes

3. kandidat Hitra AP