- Vi vil rette en stor takk til næringslivet på Hitra

Meninger

Som mange vet driver LHL en utstrakt virksomhet som handler om likemannsarbeidet i vår kommune. Dette dreier seg om å drive ulike former for aktiviteter, mest knyttet til fysiske virksomheter. Vi driver med turer, både for de som går langt, og fordi som mere ønsker seg et lavterskeltilbud.

Vi driver med seniordans, aktiviteter i basseng, og trening knyttet til apparater. I tillegg drives det interessekamp for å bedre situasjonen for mennesker med ulike behov for service fra det offentlige. Vi avvikler medlemsmøter med spennende foredragsholdere, spiser og koser oss i lag. Egentlig driver vi med noe for enhver smak.

I samarbeide med andre lag og organisasjoner drives det også turer som kan vare i flere dager. Dette med å samarbeide med andre organisasjoner har utviklet seg til å bli mer og mer aktuelt, til felles glede for oss alle.

Det er ingen tvil om at all denne virksomheten har stor forebyggende effekt for mennesker som har vært eller står i fare for å utvikle ulike former for sykdommer. På denne måten er vårt frivillighetsarbeid til stor nytte for vår kommune.

Som alle forstår vil alle former for aktiviteter koste oss penger til drift. Det er på denne bakgrunn at vi deltar med utlodning på SommerFillan hvert år. Dette for å kunne samle inn penger til vår drift. Uten et meget velvillig næringsliv ville dette vært helt umulig for oss.

Vi vil derfor rette en stor takk til Lerøy Hitra, Sport 1, Gutta på torget, Hjorten Hotell, Ansnes Brygger, Alfo og Byggtorget i Knarrlagsund for deres generøse gaver til oss som vi igjen kunne lodde ut. Vi har kunnet flyte på disse bidragene fra næringslivet hvert år, i flere år nå.

Pengene blir godt tatt vare på og hver eneste krone vil gå direkte tilbake til våre aktiviteter, enten det dreier seg om de fysiske, eller de mere sosiale aktivitetene. Stor takk til næringslivet som bidrar til å holde oss i live på et høyt nivå.

Med vennlig hilsen

Jann O. Krangnes

Leder Hitra LHL