En kan få inntrykk av at enslige ikke er like mye verdt som samboere/ektepar

Meninger

Å leve på luft og kjærlighet, det er de som er aleneboende her i Kommune-Norge.

Andelen av befolkningen som bor alene er rundt 18 %, mens blant vi eldre over 67 år er andelen hele 35 % . Det er ikke tvil om at det å være singel og eneboer er dyrt. Det er en utfordring i alle aldersgrupperingene .

Det siste årene har stadig flere husholdninger bestått av en person, viser tall fra SSB. Til tross av at denne trenden nå er i ferd med å flate ut, var det nær 800.000 aleneboende i Norge.

Mange har fått kjenne på kroppen at det er dyrt å bo alene. Boutgiftene blir høyere når man bor alene. Matbudsjettet har også tendens til å bli dyrere . Utgifter til strøm, bilhold, internett blir dyrere for aleneboende. Feriene blir også dyrere.

Kun en inntekt skal dekke alt dette. Kjøp av bolig/leilighet er også vanskelig når man er singel. Boligveksten har gjort terskelen for førstegangskjøpere svært høy, og for mange betyr det at de ikke kan realiser sin drøm om egen bolig/leilighet på en inntekt, spesielt for dem som er minstepensjonist. I tilfeller der samboskap/ekteskap oppløses og felles bolig/leilighet selges, kan det være for mange være vanskelig å fortsette som bolig/leilighetseier!

I hovedstaden er andelen som bor alene svært høy, og den er høyeste blant de aller eldste. I aldersgruppen 67-79 år bor en av tre alene, mens blant som er enda eldre bor nesten seks av ti alene. Menn i denne gruppen er kanskje de vi bør være mest oppmerksomme på. Vi vet at det er en betydelig opphoping av sykdom, uførhet og tidlig død spesielt blant enslige menn, og særlig i senere faser av livet. Så det å være enslig mann når man begynner å bli gammel, er ingen spøk. Det samme er det også for kvinnene.

Nå må de enslige/aleneboende løftes frem, de har vært diskriminert på en rekke samfunnsområder. Men kan få inntrykk av at denne gruppen mennesker ikke er like mye verdt som samboer/ektefellepar når det gjelder retten til like levekår.

Det aller fleste som bor alene gjør ikke det fordi de har valgt det - livet har valgt det for dem. Dette er en sak som Pensjonistpartiet vil følge opp!

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra