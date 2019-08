Morgendagens omsorg på Frøya – hva er status etter fire år?

Meninger

Vi er opptatt av pleie- og omsorgstjenestene for eldre og andre grupper med behov for tilsyn og omsorg, og vi har forventninger til Morgendagens omsorg, som skal bli et løft for disse tjenestene.

Morgendagens omsorg har en omsorgstrapp med flere omsorgstrinn, fra hjemmehjelp og hjemmesykepleie for hjemmeboende, via omsorgsboliger med heldøgns omsorg, og til pleie og behandling på sykehjem (helsehus). Hele veien er det fokus på helsefremming og forebygging, rehabilitering og behandling. Egen mestring er et sentralt begrep.

I Morgendagens omsorg er tanken at sykehjem skal være for behandling, ikke en boform. Pleietrengende mennesker som ikke kan bo heime, skal bo i omsorgsboliger som de selv leier. Dette ser vi på som svært positivt. Det har med verdighet å gjøre. En omsorgsbolig gir en helt annen selvstendighet og råderett over eget liv enn det en kan ha på et sykehjem.

Mange er spente på Morgendagens omsorg, men det er liten diskusjon om prosjektet.

Vi har tidligere pekt på at vi frykter kapasiteten på utbyggingen av helsehus (sykehjem) og omsorgsboliger på Bekken fort vil bli for liten. Dette kan løses ved at det legges til rette for et neste byggetrinn allerede i den forestående utbyggingen.

Vi har videre stilt spørsmål ved målsettingen om at 50 % av de ansatte i helseomsorgen skal ha høyskole- eller universitetsutdannelse. Det er svært viktig å få dekt behovet for sykepleiere og andre kompetansestillinger, men det virker ikke veloverveid å skulle fylle halvparten av alle stillinger med høyskoleutdannede folk, når vi vet at det blir stor mangel på slike i åra som kommer.

Prosjektet Morgendagens omsorg ble påbegynt i 2015. Nå er det gått en hel valgperiode uten at en spade er satt i jorda. Vi står foran et nytt lokalvalg, og velgerne trenger å få en orientering om status for prosjektet. Vi utfordrer noen i kommuneledelsen til å gi en kort statusrapport i lokalmediene.

Følgende punkter må være avklart før prosjektet kan realiseres:

* Kostnadsberegning for hele prosjektet.

* Estimat for driften av prosjektet, som viser hva prosjektet vil innebære for kommunens budsjetter og økonomiplan,

* og hva beboerne i omsorgsboligene kan forvente seg i husleie.

Vi vil også gjerne vite om det blir vurdert å bygge noen form for eldreboliger i øyrekka med tilbud til dem som ønsker å bo lengst mulig i sine lokalsamfunn.

Ellen Marie Hansen

Albert Stålskjær

listekandidater, Frøya Venstre