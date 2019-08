Meninger

Temaet –kommunal overtakelse av private vannverk – er blitt et hett tema i valgkampen. Det er kommet innspill fra flere private vannverk og ordfører har kommentert. De private etterlyser partienes holdning til Hitra kommune`s ansvar – aktualisert av bl.a skandalen på Askøy – med spesielt fokus på hva Mattilsynets krav betyr av økt ansvar/bekymringer og merarbeid.

Tidligere var det slik Per Rødde beskriver – «De private ønsket ikke innblanding fra kommunen.». Det er tydelig at holdningene i de private vannverkene er i ferd med endre seg.

Konsekvensene av dette kan bli en utfordring økonomisk – jfr. bl.a behov for gebyrøkning for alle – men enkel politisk - slik jeg ser det. Derfor overskriften «Storm i et vannglass». Det er ikke vanskelig å forstå holdningsendringene – som vi politikere selvfølgelig må ta innover oss.

Hitra Venstre er iallfall klar på at vi er positive til kommunal overtakelse av private vannverk der dette er mulig og ønskelig.

Børøysundet, 23. august 2019

Med vennlig hilsen

Torfinn Stub

Ordførerkandidat

Hitra Venstre