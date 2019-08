Teknologien må tas i bruk og videreutvikles. Det vil lønne seg

Meninger

Fra Aqua Nor

Tirsdag 20 august var åpningen av Aqua Nor messa i Trondheim. Med et ønske om en best mulig utvikling for Frøya så var messen, hvor næringen som har så stor betydning for Frøya viser seg frem, et et sted jeg bare måtte besøke.

Messen som avholdes annen hvert år er en arena hvor alt som rører seg innen oppdrettsnæringen har stand.

Med dette fokuset, og et annet viktig fokus, hadde da jeg alliert meg med fylkestingspolitiker Karin Bjørkhaug (KrF) og besøkte messen. Både for finne ut hvordan utviklingen av en bærekraftig skipsfart ligger i løypa, og hvordan oppdrettsnæringen tar klimautfordringene.

Et klimaperspektiv

Det er på to områder oppdrettsnæringen har en viktig jobb å gjøre. Det er på bærekraftig produksjon av fiskefôr og utslipp av klimagasser.

På Frøya viser klimaregnskapet at hovedutslippskilden av klimagasser er fra skipsfart. Så hvordan kan vi som bruker havområdet utenfor Frøya både til rekreasjon og næring bruke havområdet mer bærekraftig?

For å få svar på dette så besøkte vi en stand som vi måtte ut av messeområdet på Øya for å finne. Vi tok gangveien opp mot Ilen kirke og gikk ned på Skansen.

I en behagelig temperatur i slutten av august ble jeg litt forundret over hvor lite vann det var i Nidelven. For flere tiår siden bodde jeg her, og daglig i mange år gikk jeg over denne gangbrua, og har aldri før sett så lite vann i elva.

Bekymringene til side, det renner nok av vann i havet. Havnivået stiger i våre trakter som mange andre steder på jorden. Isbreene som smelter renner tydeligvis ikke ut i Nidelva.

Utvikling mot fremtiden

Vi finner en som har jobbet mye med å utvikle elektrisk drift til skipsfart der hvor utestedet Skansen befant seg på 70 tallet. På Skansen ble mange stilarter innen musikk forsøkt og de fleste lever i beste velgående i dag, enten alene og absorbert av annen musikk.

Erik Ianssen jobber med løsninger som kan monteres på eksisterende drivverk og konvertere fremdriften til elektrisk motor. Systemet, som er en innsats, enten alene foran gearboksen, eller mellom konvensjonell motor og gear gjør en ombygging av en eksisterende båtmotor tilgjengelig for næringen.

Han omtaler løsningen som en parallellhybrid løsning som i kombinasjon med en konvensjonell motor også vil fjerne behovet for egen generator i båten.

Kjører båten på diesel så lader den batteripakken som kan levere strøm til senere fremdrift og annen bruk av elektrisitet på båten.

Investeringskostnadene er i dag på eksisterende fartøy beregnet til å gi en tilbakebetaling på 3 – 4 år. Driftskostnadene på et fartøy vil være halvert med denne dieselelektriske løsningen.

Den konvensjonelle motoren vil få vesentlig redusert gangtimer og reduserte vedlikeholdskostnader. Den elektriske motoren vil være så godt som vedlikeholdsfri.

Lade og rekkeviddeangst

Etter gode samtaler om fornybar energi og elektrisk drift, samt en bærekraftig utvikling innen skipsfart, så måtte jeg jo skaffe meg bedre oversikt over mulighetene for friluftslivet. Jeg ønsker meg en tur på sjøen, hvor naturopplevelsen ikke støyes ned av en forbrenningsmotor som blåser eksosen ned i havet, eller være avhengig av vind i seilene. Eksosutslipp ved merdene er et viktig moment for fiskehelsen og miljøet i havet vil jeg tro.

Det jeg erfarer er at båter i dag, med batteripakker på et halvt tonn og oppover, kan suse over havflaten med 50 knop fart og mere. Men ikke så lenge.

Fremdriften med å føre fartøyet gjennom hav-masser er energikrevende. Det er forskjell på å kjøre mellom merdene i 4-5 knop og å rase utover en speilblank havflate med full fart. Det første kan en bedrive en hel arbeidsdag uten å få lade-angst. Det siste vil tømme en stor batteripakke på under et par timer.

Men at opplevelsen vil være anderledes når støyen fra motoren, som hindrer en hver samtale, erstattes med lyden av vann fra båten i bevegelse gjennom havet, vil for oss friluftsinteresserte utvilsomt forsterkes.

Det grønne skiftet

Det vil komme krav og økte kostnader med skipsfart i det grønne skiftet. Hvor mye som må styres politisk kan avhenge av hvor ansvarlig næringene som bruker havet selv bidrar i utviklingen. Med å implementere og videreutvikle teknologien.

Personlig er jeg lite glad i for mye reguleringer og detaljstyringer av næringer. De beste resultatene kommer når de som er best tjent med å bevare en bærekraftig utvikling deltar med løsninger.

Ianssen sier at en liter diesel vil tilsvare 4 kWh elektrisitet i den teknologien som er tilgjengelig i dag. En drivstoffpris på 4 kr (om vi regner 1 kr kWh) begynner å bli konkurransedyktig skulle jeg tro.

Teknologien må tas i bruk og videreutvikles. Det vil lønne seg, enten en tenker bunnlinje for næringen, eller det globale klima.

Geir-Are Valle

1. kandidat Frøya KrF