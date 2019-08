Foreldre, skolen og kunnskapssamfunnet

Meninger

Skole og pedagogikkforsker dr. Thomas Nordahl foreleste 27.08 om hva vi vet om skolen og læringen til ungene i dag.

Han finner den viktigste faktor for læring hos barn i foreldrene. Jo mer deltakende foreldre er i barnas skolegang, jo bedre går det i utdanningsløpet.

Foreldre trenger ikke være eksperter eller kunne forstå det barnet lærer, for det er engasjementet og holdninger til læring og skolen som institusjon som blir utslagsgivende.

Trivsel i skolen

Han snakket om de gode hjelperne. De som gjør at ungene trives i skolen.

Trivsel er viktig for å kunne gi et godt læringsutbytte og hente ut potensialet hos den enkelte.

I dag, om vi regner barnehage og skole sammen så tilbringer barna fem ganger så mye tid i pedagogiske institusjoner enn de gjorde for bare årtier siden.

Kunnskapssamfunnet

Behovet for kunnskap hos elevene som skal lykkes med utdanning er viktig. De elevene som oppnår lav score i grunnskolepoeng fullfører ikke videregående. På Frøya er tendensen i ferd med å snu kunne kommunalsjef for oppvekst, Roger Antonsen fortelle.

Nordahl dramatiserte situasjonen med et bilde av førsteklassinger hvor en teller en, to, tre, fire. Førsteklassingene klarer å telle til fire, de klarer også å oppfatte hvilket tall de får, og de klarer å ta instruksjoner om å gå dit tallet de fikk skal gå.

For alle med tallet fire så vil det være dem som ikke ville fullføre videregående skole.

Kjønnsforskjeller

Det er forskjell på gutter og jenter i skolen. Nordahl finner at jenter blir raskere bevisst at de er i skolen for å lære, mens gutter ser skolen som en arena for annen aktivitet.

Kjønnsforskjellene er også dramatiske i forhold til foreldredeltakelse. Nesten bare mødre deltar i skolesamarbeidet om ungene.

Skole er en plikt og en rett

Samfunnet kan ikke ha hovedansvaret for oppdragelse. Det fordrer et samarbeid mellom skolen, eleven og foreldre om vi skal lykkes. Et viktig bidrag som Nordahl peker på er at foreldre må fremsnakke skolen overfor ungene sine.

Bidrar vi med våre kanskje dårlige erfaringer i skolen, så blir utfordringen i skolen større for barnet.

Fellesskapet

Skolen er et fellesskap. Det er her den sosiale og faglige utviklingen skapes i ungene. Vi legger her grunnlaget for holdninger og for fremtiden. Fellesskapet bør strebe etter å være inkluderende slik at alle kan være med på å løfte hverandre frem.

Også de som har utfordringer, enten det er av personlige eller sosiale årsaker kan ha et potensiale som kan hjelpes frem.

Men for de aller fleste så handler en god skole om god foreldredeltakelse og fremsnakking om skolen overfor ungene.

Geir-Are Valle

1. kandidat Frøya KrF