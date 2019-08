SV – for de mange ikke for de få

Meninger

Kommunevalget på Frøya i 2019 gir Frøya kommune sine innbyggere et historisk stort antall politiske partier som velgerne kan velge mellom. Frøya SV ønsker alle de nye partiene velkommen til å bidra i kommunepolitikken, og håper at årets valgresultat bidrar til at de viktige politiske diskusjonene blir holdt i de åpne offentlige fora tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Frøya SV ønsker å poengtere vår uavhengige politiske posisjon også ved valget 2019;

- Vi har vår egen ordførerkandidat, Eskil Sandvik.

- Vi har vårt lokale valgprogram, og vi har våre kjernesaker.

Som alltid går Frøya SV til valg på vårt eget program uten noen form for forhåndsproklamert samarbeidsavtale. For Frøya SV er grunnlaget for å delta i lokalpolitikken å forme de aller beste politiske vedtakene for de mange – ikke for de få, for mennesker – ikke markeder og for framtid – ikke forurensing.

Det er viktig å understreke at det er valgresultatet 9. september som gir oss mulighetsrommet for hvordan vi skal kunne utøve og fremme våre politiske saker på best mulig måte. I de tre siste periodene (2007-2019) har Frøya SV;

- Deltatt i et valgteknisk samarbeid ved valg av ordfører

- Sittet alene uten gruppetilhørighet i opposisjon

- Hatt et gruppesamarbeid med AP som alene har rent flertall i kommunestyret.

Vi gleder oss til å bidra i ett nytt sammensatt kommunestyre og vil på beste måte utnytte sammensetningen av dette kommunestyret til å fremme våre politiske saker.

Godt valg.

For Frøya SV

Ola Vie

Leder