Usynlige syke

Meninger

Usynlig syke kjemper en kamp ingen kan se. Norsk Revmatikerforbund vil være aktiv og spre kunnskap om sykdom i 2019, og skal med sin hovedkampanje «USYNLIG SYK» øke forståelsen og bedre hverdagen for kronikerne i samfunnet.

De lovende pakkeforløpene for muskel, skjellet, smerte og utmattelse er ikke på plass. For mange revmatikere er det fastlegen som viktigst. Derfor må de nye lovede pakkeforløpene for muskel og skjellet også inkludere faktiske forløp i primærhelsetjenesten. Dette går ikke uten et løft hos fastlegen hva gjelder både tid og kompetanse, og ikke minst et godt kommunalt fysioterapitilbud. Kvaliteten og behandlingstilbudet for revmatikerne kan variere fra kommune til kommune.

Tidlig diagnose og behandling forhindrer for sen overdiagnostisering og overbehandling.

Det koster samfunnet og enkeltindividet dyrt.

Konklusjon: Heves kvaliteten hos behandlerne i kommunen, heves også kvaliteten av behandlingen.

Derfor støtter Pensjonistpartiet helhjertelig opp om Norsk Revmatikerforbunds kampanje 2019 «usynlig syke».

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra