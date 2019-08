Meninger

23 personer fra 10 ulike private vannverk, var i uke 33 samlet til et nytt fellesmøte om vann og vann-sikring. Disse representerer ca. 700 husstander/fritidsboliger, hel rekke turistanlegg/serveringssteder, flere gårdsbruk og mindre bedrifter. Det avtegnes en:

Skremmende tilstand på vann og vannsikkerhet for inntil halvparten av Hitras innbyggere.

Tilstand er så alvorlig, at det åpenbart er risiko for liv og helse. Hendelsen på Askøy i sommer, hvor 2 personer døde av infisert vann, kunne like godt ha skjedd på Hitra.

Tidligere i sommer har de private vannverkene Myranes, Ansnes Midtre, Ytre Ansnes, Svenes og Bjørnevågen hatt felles møter. I siste møte deltok i tillegg Tranvikan, Ola-lia, Kvenvær, Hopsjø/Småge og Grefsnesvågen. Det avdekkes dermed en tilstand til alle de på Hitra, som IKKE er så heldig og ha kommunalt vann frem til springen, hvor vi forventer at drikkevannsforskriften overholdes.

Lover og forskrifter

Vann og avløp omfattes i dag av over 70 lover og forskrifter, og hvor følgende forhold etter vår oppfatning som de viktigste:

Sikker vannkilde

Renseanlegg

Ledningsnett i riktig materiale, riktig dimensjon, og med muligheter for plugg-kjøring/rengjøring.

Risikovurdering/kvalitetssystem

Prøvetakingsplan og løpende dokumentasjon på vannkvalitet.

Tiltak ved avvik.

Kompetanse

Den reelle situasjon hos de private vannverk, avdekker avvik, og til dels svært alvorlige avvik, som:

1. Enkelte har usikker vannkilde, ingen renseanlegg, ikke godkjent ledningsnett, ingen rensing av ledningsnettet, ingen kvalitetssystem, ingen prøvetakingssystem og ingen dokumentasjon. Til alt overmål kan vannledninger ligge i samme rørtrasé som kloakk.

2. Noen har sikker vannkilde, renseanlegg, mangelfullt ledningsnett, manglende rensing av ledningsnett, mangelfullt kvalitetssystem, prøvetakingsplan og dokumentasjon.

3. Noen kjøper kommunalt vann etter måler. Fordeler dette ut i eget fordelingsnett som ikke er forskriftsmessig, med ingen muligheter for rensing/pluggkjøring. Begrenset kvalitetssystem og begrenset prøvetakingsplan og dokumentasjon.

4. Andre kjøper kommunalt vann, fordeler dette ut i eget ledningsnett som er forskriftsmessig, men mangler kompetanse og kvalitetssystem til løpende oppfølging av drift av anlegget.

En grov kollektiv svikt, fra alle involverte parter, som:

Private vannverk:

Til tross for en betydelig innsats på dugnad, har ikke frivilligheten vært i stand til å sette seg inn i stadig flere lover og forskrifter. Arbeidet har stort sett bestått i løpende vedlikehold, lekkasjesøk, innkreving av avgifter, mens oppgradering av ledningsnett, samt etterkomme nødvendig kvalitets-system og dokumentasjon, har vært mangelfullt.

Hitra kommune, administrativt.

Administrasjon har hatt feil fokus og prioritering, ved å dytte fra seg ansvar og kostnader over til frivilligheten og utarbeide ulike kvasiløsninger opp mot de private vannverk, uten å reflektere over sluttproduktet frem til springen til den jevne hitterværing, og uten tanke på fremtidsrettede løsninger.

Hitra kommune, politisk.

Her har det vært betydelige investeringer i vann til de største næringsmiddel-aktørene i kommunen, som har vært helt nødvendig for å sikre store deler av arbeidsplassene i privat sektor. Men hvorfor har ingen lokalpolitikere hvert opptatt av vann og vannsikkerhet, i sin egen grend omkring på Hitra?

Kommuneoverlege.

Folkehelseloven stiller også krav til kommunene, som krever at kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte, eller indirekte, kan ha innvirkning på folks helse. Dette omfatter åpenbart også levering av drikkevann. Som oftest er dette delegert til kommuneoverlegen. Hvor har denne vært i denne sammenhengen?

Mattilsyn.

Er sektormyndighet, og skal føre tilsyn med at lover og regler ift. drikkevannsforskriften etableres, opprettholdes og videreutvikles i samsvar med stadig nye krav. Overfor de private vannverk, utviser Mattilsynet en form for snillisme, da de har stor forståelse for at frivilligheten ikke evner både kompetansemessig, tidsmessig og økonomisk, å etterkomme dagens krav, som nevnt omhandles av over 70 lover og forskrifter.

Videre har Mattilsynet mandat, til å stoppe fremtidige reguleringsplaner, hvis ikke det dokumenteres leveranser av vann ift. forskriftene. Det er her åpenbart en risiko for at all fremtidige byggefelt, hyttetomter, næringsaktivitet i store deler av Hitra, kan bli stanset/avvist, fordi vi ikke har godkjent vann.

Veien videre …

Forannevnte viser til fulle, at private vannverk har utspilt sin rolle. Disse var svært viktig i etterkrigsåra, da en skulle «bygge landet», men i dag er vann og avløp så kompleks, at dette må etableres og driftes av folk med tilstrekkelig ressurser og kompetanse, og vi mener dette er en kommunal oppgave.

Pr. i dag er eier av ledningsnettet, ansvarlig i fall noe skjer. Dette innebærer at tillitsmenn i styrer i de ulike private vannverk, har et betydelig ansvar, både juridisk og økonomisk. Det foreligger dom i rettsvesenet, hvor styreleder i privat vannverk ble dømt, med bakgrunn i at folk ble syke av drikkevannet. Dette gjør det ikke enklere å rekruttere folk til styret i private vannverk fremover.

De ulike styrene pr. i dag, vil ikke løpe fra ansvaret, men har allerede etablert 3 arbeidsgrupper innenfor juss, økonomi og drift. Dette for å være en viktig part i kommende forhandlinger med Hitra kommune og øvrige berørte parter, for å fremme en konstruktiv og fremdriftsrettet plan for vannforsyning for planperioden 2020-2023, og hvor de private vannverk som ønsker dette, blir overtatt av Hitra kommune. Vi oppfordrer også øvrige private vannverk som så langt ikke er på banen, å melde seg på, slik at vi får en best mulig totaloversikt. I etterkant av møtet har Kvenvær besluttet at de fortsatt ønsker å drive i egen regi.

Det er helt nødvendig med et kjempestort løft, for å sikre at vi har rent vann i springen til de aller fleste fastboende, hytteeiere, næringsaktører, turister og besøkende. Dette koster og vil medføre større gebyr for hver enkelt av oss, men er avgjørende for å sikre fortsatt vekst og utvikling i kommunen vår.

De av våre lokale politikere, som ikke skjønner alvoret i dette, og ikke er villig til å gjøre noe med, er ikke tilliten verdig fra oss velgere til høstens valg.

Ansnes 19.08.2019

Anton Fjeldvær

(talsmann for

10 private vannverk)