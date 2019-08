Til deg som skal stemme for første gang

Meninger

Forskjellene øker i Norge og kloden koker. Vi har bare elleve år på å halvere klimagassutslippene. Likevel lar høyresiden utslippene fortsette å øke.

Det er nå vi avgjør hvor godt kollektivtilbud vi skal ha de neste fire årene. Det er nå vi bestemmer om vi skal prioritere satsing på psykisk helse, på bedre fritidstilbud og gratis skolemat. Det er nå vi bestemmer om vi skal bo i et fylke der forskjellene går ned og det er enkelt å velge grønne løsninger.

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Likevel ser vi at Høyre og FrP igjen og igjen velger de grå løsningene. Større og flere forurensende motorveier gir bedre plass til bilen, tristere byer og vanskeligere forhold for gående. I stedet for å legge til rette for gårsdagens løsninger må vi gjøre det enkelt å velge grønt. Billigere og mer buss, sykkelveier, nye toglinjer og trygge veier i hele fylket.

I Trøndelag og på Hitra skal det være plass til alle. Hun som sliter med store psykiske problemer skal få den hjelpen hun trenger. Derfor vil vi satse på skolehelsetjenesten. Og han som aldri får med seg matpakke hjemmefra fortjener også å få påfyll i løpet av skoledagen. Derfor har vi begynt en prøveordning med gratis skolemat som vi ønsker å gjøre permanent.

Det er vi unge som kan forandre verden. Hadde klimastreikende ungdom styrt landet, hadde vi vært ute av olja og på vei inn i fremtiden. Det er på tide at ungdom også er med der beslutningene tas. På valgdagen 9. september kan du gjøre noe med det.

Vi stiller til kommunestyret og fylkestinget fordi vi brenner for at alle som vokser opp i Trøndelag skal kunne ta klimavennlige valg i et samfunn der det er små forskjeller mellom folk. Din stemme avgjør hva som blir prioritert de neste fire årene. SV prioriterer klima og rettferdig fordeling foran motorvei og skattekutt til landets aller rikeste.

En stemme til SV 9. september er en stemme for de mange, ikke for de få.

Godt valg!

Erlend Broholm

1. kandidat Hitra SV

Åsa Kjerstine Kjølberg Moen

3. kandidat Trøndelag SV