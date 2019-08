Meninger

To av de farligste tunnelene i Norge!

Hitra-Frøya hadde forrige tirsdag (20 aug.) en artikkel om beredskapsplan i norske tunneler, og der ble Hitra- og Frøyatunnelene klassifisert som høyrisikotunneler. Brannsjef Johan Pettersen på Frøya sier i dette intervjuet at Frøyatunnelen er en utfordrende tunnel å drive med redningsarbeid i, og jeg går ut fra at Hitratunnelen må være en enda større utfordring.

Dette er skremmende lesning, og det beroliger heller ikke mye at det foreligger nye forskrifter som definerer minimum sikkerhetsnivå for tunneler, da det vil gå mange år før kravene er gjennomført. I følge Thomas Lamo, tunnelforvalter i Statens vegvesen innfrir verken Hitratunnelen eller Frøyatunnelen minimumskravet til sikkerhet i tunneler. Da var det vel på tide at det blir utarbeidet en mal for beredskapsplan for tunneler.

Vi har hatt flere tunnelbranner i Norge de siste årene, men der heldigvis menneskeliv ikke har gått tapt. Hva om en liknende brann som for eksempel den i Gudvangatunnelen for noen år siden, hadde rammet Hitratunnelen eller Frøyatunnelen, tro om vi da hadde fått et like lykkelig utfall? Dette er et scenario som står for meg som et mareritt.

Det må være en stor utfordring å lage en god beredskapsplan for de to tunnelene som forbinder oss til fastlandet. De ligger på ca. 200- 250 meter under havoverflaten, så det finnes ingen rømningsvei annet enn i utløpet av tunnelen som ligger ca. 2,5 – 3 km fra bunnen av tunellen. Hvordan denne utfordringen skal løses må være et hodebry for de ansvarlige.

Vi har hatt flere nestenulykker både i Hitratunnelen og Frøyatunnelen, der vogntog har fått problemer med for eksempel varmgang i bremser og som kunne ha ført til brann, men heldigvis har det gått bra. Dette får meg til å tenke på den trafikken som går gjennom våre to tunneler, 2000 kjøretøy hvert år i følge vegvesenet, og 20 prosent av kjøretøyene er tungtransport, noe som er mye mer sammenlignet med andre steder i landet. Når vi så tenker på at ikke alle vogntog er i like god forskriftmessig stand, så er det rart at det har gått så bra som det har, men la ikke det bli en sovepute, lykken kan fort snu.

Uansett om vi får gjennomført nye sikkerhetskrav, så er våre to tunneler så spesiell at vi må ha et annet alternativ for tungtransport. Vi må også ha en beredskapsplan for avlastning hvis eventuelt en av tunnelene blir stengt over lengre tid, og for de som har ”tunnelfobi”.

Pensjonistpartiet på Hitra og Frøya har programfestet at vi vil jobbe for å få realisert fergeforbindelsen mellom Laksåvik og Kjørsvikbogen, dette kan ta unna tungtransporten og vil være et alternativ hvis Hitratunnelen blir stengt.

Det samme gjelder hvis Frøyatunnelen blir stengt over lengre tid, ”Borgerlig samarbeidsgruppe” vil jobbe for å få opprettet et beredskapsfergeleie, hvor dette skal ligge har vi ikke tatt stilling til, men dette er en sak det nye kommunestyret må utrede. Pensjonistpartiet har i tillegg programfestet å utrede muligheten for å videreutvikle Frøya Flyplass til en beredskapsflyplass.

Dette kan være et alternativ til de som har viktige ærend på fastlandet, men som ikke kommer av gårde grunnet stenging av Frøyatunnelen. Dette er viktige grep som det må jobbes med, vi må ikke glemme at vi bor på en øy, og kan bli utestengt fra resten av verden hvis vi ikke har et alternativ til tunneler under havet.

Svein Viggo Johansen

Ordførerkandidat for Pensjonistpartiet Frøya