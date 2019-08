Pensjonistpartiet - et bindeledd mellom alle partier

Meninger

Da går valgkampen mot slutten og DU må ta en avgjørelse om hvem som skal få DIN stemme.

Pensjonistpartiet stiller til valg for første gang på Frøya, og kan se tilbake på en engasjerende og trivelig valgkamp. Man skulle tro at de siste måneders store og viktige sak (vindkraftsaken) var det som folk flest var opptatt av og som ville overdøve andre saker, men det skjedde ikke. Vår opplevelse var at folk var mer opptatt av; Helsetilbud, kollektivtrafikk, miljøforurensing (på land og i havet), skoletilbud (herunder folkehøgskole), mobil og bredbandsdekning, veivedlikehold og gang og sykkelbane, samt vei mellom Mausund – Sula. Dette er saker som vil bli behandlet i det nye kommunestyret og som Pensjonistpartiet har høyt på prioriteringslista.

Selvfølgelig ble også vindkraftsaken diskutert, men de fleste så på dette som en avgjort sak, mange hadde allikevel håp om at utbyggingen vil bli stanset, og hadde stor respekt for den jobben aksjonistene hadde gjort for å åpne øynene på folk over hele landet.

Vidar Oskarson hadde et innlegg i lokalavisene tidligere i sommer: ”Tanker rundt høstens kommunevalg”. Der etterlyste han blant annet besøk fra kommunestyrets representanter, da visst nok ingen hadde besøkt øyrekka i perioden. Dette må vi endre på, hvorfor ikke legge noen av formannskapsmøtene og kanskje kommunestyremøtene til Mausund og/eller Sula? Dette er viktig både for de som bor der og for folkets representanter, politikerne må tilstrebe å ha mer kontakt med kommunens innbyggere for å høre hva som opptar den enkelte. Dette vil også inngå i det alle politikere snakker om; Et mer åpent samfunn, bort med kulturen ”de lukkede rom”. Pensjonistpartiet vil i hvert fall jobbe for å endre på denne (u)kulturen.

Torsdag kveld møttes alle ordførerkandidatene til debatt i kulturhuset, med unntak av AP som stilte med sin andrekandidat. Tore Strømøy ledet debatten på en humoristisk og (selvfølgelig) profesjonell måte, der alle kandidatene fikk presentere sine standpunkt i de tema som ble debattert. Det eneste jeg savnet var at publikum kunne fått stilt spørsmål, jeg er sikker på at mange hadde ting de ønsket å spørre kandidatene om. Men summa summarum så var dette en god debatt der publikum (velgerne) fikk en god presentasjon av ordførerkandidatene.

Under standsaksjoner har vi stått sammen med engasjerte, men trivelige konkurrenter, som til tross for stor uenighet i noen saker evnet å ha en god tone. Det er viktig å huske at selv om vi er uenig i hvordan vi skal løse en sak, så er målet det samme for alle partier, det beste for Frøyas innbyggere. Vi vil takke våre konkurrenter for en god og trivelig valgkamp.

Pensjonistpartiet har ambisjon på vegne av Frøyas innbyggere å bli representert i det nye kommunestyret, der håper vi å kunne være et bindeledd mellom alle partier til kommunens og innbyggernes beste.

Godt valg!

Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya