Er vel mange som kan kjenne seg igjen i at alt skal være så flott å fint.

Jeg har nå fått kjenne på kroppen at det å ha et handikap kan sette stopper for mye, og ting kan ta litt lengre tid.

De små ting som en som ikke har et handikap ikke tenker over til vanlig, da jeg selv var i full stand til å gå som de fleste tenkte jeg selv ikke over de små hindringer i hverdagen.

Som kan være stor for noen som sitter i rullestol, hopper på krykker, og eller det å generelt ha et handikap.

Det å gå på butikk, det å gå i sentrum med høye fortauskanter, ruglete vei, ingen matter å tørke av krykker /sko av før man går inni en butikk da det har regnet ute å underlaget glatt.

Det at de som vasker på offentlige plasser ikke lar gulvet være bløtt, så det utgjør stor fall fare, for de som ikke har 100% funksjons bevegelse.

Da tenker jeg helhetlig for alle i alle aldre.

Jeg har fått kjenne det på den harde måten.

Har vært uheldig å trampe ned på en fot, jeg ikke skulle ha gjort da det var bløtt og krykken sklei fra meg inne på butikk, ingen trivelig opplevelse.

Håper dere som er friske og raske kan se og gjøre ting litt mer praktisk for en med handikapp, det er ikke en ønskelig situasjon å være redd for fall da man er ute å ferdes i offentligheten.

Mvh Mona Nygård