Samboergaranti på sykehjem - også på Frøya

Meninger

Samarbeidsregjeringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti har nå sendt forslag om å forskriftsfeste samboergaranti på sykehjem ut på høring.

For mange varer kjærligheten livet ut. Sykdom skal ikke skille ektepar som har bodd sammen hele livet. Derfor foreslår regjeringen at kommunene skal legge til rette for at personer som ønsker det får bo sammen.

Samboergaranti vil være viktig for de eldre det gjelder, men det vil også være positivt for helse- og omsorgstjenesten. Den pårørende vil være en verdifull ressurs for sykehjemmet ved sin kjennskap til beboerens behov og ønsker.

Det kan være dramatisk å flytte fra hjem til sykehjem. På ett døgn forandres hele tilværelsen. Samboergaranti skal bidra til å gjøre denne overgangen enklere og skape større trygghet for eldre og de pårørende. Dette er å ta eldres situasjon på alvor.

I forslaget står det at kommunene skal tilrettelegge tjenestetilbudet slik at man tar hensyn til par som ønsker å bo sammen.

Borgerlig samarbeidsgruppe på Frøya støtter denne forskriftsendringen fullt. Dette vil bidra til en verdig eldreomsorg hvor den enkeltes ønsker står først.

Utbyggingen av Morgendagens omsorg på Frøya må ta høyde for dette i nytt helsehus og bofellesskapene som skal bygges. Vi har en unik mulighet til å løse dette på en god måte når vi nå planlegger romløsninger. Vi må bygge en eldreomsorg rustet for fremtiden!

Mvh

Borgerlig samarbeidsgruppe