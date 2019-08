Meninger

Næringsliv og næringsutvikling i Frøya kommune

Frøya har opplevd en fantastisk utvikling, der innbyggertallet har økt i takt med verdiskapningen. Vi opplever at flere bedrifter er i behov av større lokaler og areal. Vi har eksempelvis opparbeidet arealer på Nordskaget og på Nordhammarvika, områder som har vært avgjørende for å beholde og gi bedriftene muligheter til å ekspandere.

Bedriftene har forskjellige behov. Noen har behov for sentrumsnære arealer, noen sjø-nære arealer, eller begge deler. Andre har ikke de behovene. Det er viktig for Frøya kommune at vi har næringsarealer som passer ulike virksomheter.

Mangel på næringsareal har vært sentralt i lengre tid. Derfor har Frøya AP tatt initiativ til å utvikle flere næringsområder. Vi er midt i reguleringsprosess for næringsområde på Uttian og vi har planer om å utvide arealet på Nordhammarvika. I tillegg erverver vi det regulerte området på Skarpneset. Vi har sagt at Skarpneset krever en større aktør før vi starter opparbeidelse. Det er et stort areal og det er et areal som er dyrt å opparbeide.

Det spås en enorm utvikling innen havbruk, med en 5-dobling innen 2050. Vi vil arbeide for at Frøya kommune får sin andel av veksten. Derfor må vi gjøre det vi kan for å legge forholdene til rette for næringslivet.

Frøya AP vil arbeide aktivt for at en satellitt av Ocean Space Laboratories i øyregionen legges til Frøya og at det knyttes til BLÅTT kompetansesenter. Frøya AP har også vært aktive i arbeidet med å etablere et Katapult-senter på Frøya. Vi skal fortsatt være den ledende havbruksregionen i Norge! Da må vi ligge i fremkant. Vi må ha en arena for forskning og utvikling i vår region. Vi må gi muligheter for utvikling av andre produkter fra havet, som tang og tare, biprodukter fra laks og krabbe.

Samarbeid mellom næringsliv og videregående skole har historisk vært positivt. Det er viktig at vi utvikler samarbeidet, at vi også gir tilbud om studiespesialisering ved Guri Kunna/ Frøya, med tanke på flere kompetansearbeidsplasser.

Frøya AP styrker primærnæringene - fiskeri og landbruk. Lånegarantiordningen for unge fiskere som vi innførte, skal videreføres. Samarbeidet mellom oppdrettsnæringen og fiskerinæringen er viktig, slik at vi i størst mulig grad verner fiskebanker og yngleplasser for torsk og krabbe.

Vi vil i størst mulig grad verne matjorda vi har igjen på Frøya ved å utarbeide en kommunal plan /strategi for hvordan denne ressursen skal forvaltes på kort og lang sikt.

Frøya AP vil stimulere til positiv utvikling av turisme og reiseliv i hele kommunen. Opplevelsesnæringer er sterkt voksende og vi ønsker å utnytte Frøyas fortrinn som reisemål ved å fremme naturen, kulturen, maten og øvrig ressursgrunnlag. Det er viktig å bidra til utvikling av reiselivet. Oi! Trøndersk mat og drikke vil være en viktig del av dette.

Historisk har det kommunale næringsfondet fått overført midler fra staten. Den ordningen har opphørt, og Frøya har vært uten næringsfond de senere årene. Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter, de fleste innen andre bransjer enn sjømatproduksjon. Det er viktig! Det kommunale næringsfondet er et godt verktøy for kommunen, som muliggjør støtte også til de mindre bedriftene. Frøya AP har arbeidet for at deler av Havbruksfondet blir avsatt til et kommunalt næringsfond. 1.500.000 kr pr år i fire år, totalt 6.000.000 kr ble avsatt. Vi har stor tro på at næringsfondet skal bidra til å etablere og utvikle mange små bedrifter i årene som kommer.

En av grunnverdiene til Arbeiderpartiet er å sikre hele, faste stillinger og et anstendig og trygt arbeidsliv, gjennom å forsvare sykelønnsordningen og bekjempe sosial dumping, midlertidighet og ufrivillig deltid. Frøya AP vil fortsette å jobbe for dette, blant annet gjennom arbeid for trygge arbeidsplasser i alle typer bedrifter, offentlige og private, som innebærer hele og faste stillinger med arbeidsavtaler som gjenspeiler lik lønn for likt arbeid og ikke akseptere sosial dumping.

Godt valg!

Berit Flåmo, ordførerkandidat Frøya AP

Billy Fredagsvik, listekandidat Frøya AP

Nils Jørgen Karlsen, listekandidat Frøya AP