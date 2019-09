Meninger

Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening hadde en artikkel i Hitra-Frøya sist fredag; ”Et spesielt viktig valg for naturen”, jeg velger å bruke overskriften ”Et naturlig valg for naturen”

For som Eggen skriver i sitt innlegg, så er det viktig at de nye kommunestyrerepresentantene forstår betydningen av å ta vare på verdifull natur, og ha konkrete planer for hvordan det skal gjøres. Jeg tror de fleste vil ha dette som en rettesnor ved alle konsesjonsbehandlinger i fremtiden, vi har vel alle lært noe av de siste måneders aktivitet.

Jeg tror at etter de siste måneders hendelser (spesielt) her på Frøya, men også andre steder i landet, så vil det være naturlig for alle nye kommunestyrerepresentanter å tenke på å skåne naturen mest mulig når nye arealer til for eksempel næringsutvikling skal planlegges.

Her på Frøya vil vi ikke ha en ny ”vindmøllesak” der næringsutbygging skjer i et LNF område, og går på bekostning av den kostbare og unike naturen vi har. Videre må det også tas hensyn til bebyggelse og at de som bor i et planlagt industriområde får anledning til å uttale seg gjennom nabovarsel. Dette var ikke tilfelle når det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens reguleringsplankrav for vindmølleparken.

Når det nye kommunestyret skal behandle og utrede nye områder for næringsutvikling, vil det forhåpentligvis bli tatt mer hensyn til fugler og dyr som lever der, og ikke starte en ny hodeløs rasering, lik den i Nessadalen. Som Eggen skriver; ”Det er ikke greit å legge ”leira” i fjæra under grus. Slike marine våtmarker er gjerne spiskammer for tusenvis av vadefugler.”

Nå er fjæra på Uttian under utredning som nytt næringsområde, jeg håper at det blir tatt hensyn til den faunaen som finnes der. Til tross for store protester, så har sannsynligvis havørn, hubro, smølarypa og andre fugler og dyr blitt fordrevet fra et stort område i Nessadalen, ikke gjør det samme med hegre, tjeld, og andre vadefugler som bruker fjæra på Uttian som sitt beiteområde.

Det må tas mer enn ett hensyn når man skal etablere nye næringsområder, ikke minst må de som bor eller har feriehus i området bli tatt med på råd. Når det gjelder Uttian, så vet jeg at det er sendt innsigelser mot utbyggingen fra de som blir berørt. De har bemerket bl.a. at bygget blir for høyt og ruvende, bygget vil skjule hele det østlige landkaret og store deler av broen, som er et yndet fotoobjekt. Det bemerkes også at en støyende industri blir lagt vis a vis boliger på fastfrøya. Slike argumenter må veie tungt når avgjørelsen for etablering blir vedtatt.

Som sagt så er det mye å ta hensyn til når vi skal forbruke areal til næringsutvikl og boligutbygging. Da er Eggens råd viktig; ”å ta dem som er minst viktig for fugler og dyr, og ikke la valgene våre gå ut over alle tjenestene naturen gir oss gratis, som karbonlagring, flomdemping og vannrensing. På samme måte som kommunen har behov for å sette av areal til ulike utbyggingsformål, er det også kommunens ansvar å beskytte den aller viktigste naturen.”

Arild Margido Johansen

Leder Pensjonistpartiet Frøya