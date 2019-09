Høyre sikrer større valgfrihet og samarbeid

Meninger

Enkeltmenneskers mulighet for egen valgfrihet er etter min mening noe av den største forskjellen mellom Høyre og Venstresiden i norsk politikk.

Høyre vil at alle gode krefter må få slippe til for å bidra til bedre service og tjenester til innbyggerne - private, ideelle eller offentlig.

Vindkraft: Her må den enkelte kommune ved kommunestyret ha avgjørende betydning om utbygging eller ikke utbygging skal skje.

Bompenger: Her må også lokal og regional enighet være avgjørende. Hitra Frøya og Snillfjord har akseptert bompenger på Fastlandsforbindelsen, fordi vi innså at dette var nødvendig for å få klarsignal sentralt for utbygging. Og hele prosessen var i samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen.

Og fortsatt utbygging av FV 714 Lakseveien delvis finansiert ved bompenger er absolutt akseptabelt for Øyregionen, ikke minst for Trafikksikkerhet og fortsatt næringsutvikling i regionen.

En stemme til Høyre ved Kommune- og Fylkestingsvalget er også en stemme til fortsatt samarbeid om videre utvikling av lokalsamfunn og hele Øyregionen.

Godt valg !

Egil Hestnes