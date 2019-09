Jeg opprørt og trist over holdningen til regjeringen

Meninger

Følgende er ikke for å ta bort fokus i innspurten til lokalvalg, der alle kandidater ønsker Frøyas ve og vel.

Det er for å forklare hva som skjer i Middelhavet nå.

Rett utafor våre varme ferieparadis Hellas, Malta, Italia og Spania.

Justisministeren sier at norske skip ikke må redde flyktninger på åpent hav. De 365 flyktningene som ble reddet av et norsk skip, kontrahert av Leger Uten Grenser, tas i mot av seks EU-land. Regjeringen nekter og gir blaffen i oppfordringene fra EU .

Leger Uten Grenser skriver:

«I 2019 har minst 10.018 mennesker forsøkt å krysse det sentrale Middelhavet, og 578 har mistet livet (oppdatert 14.08). Det betyr at det nesten er dobbelt så stor sjanse for å dø i år sammenlignet med 2018. Det finnes i dag svært få uavhengige søk- og redningsskip i det sentrale Middelhavet.I juli 2019 annonserte Leger Uten Grenser at skulle gjenoppta livreddende arbeid på Middelhavet.

I fire redningsaksjoner – fra 9. til 12. august 2019 – reddet Leger Uten Grenser og SOS Mediterranée til sammen 356 mennesker i havsnød i internasjonalt farvann utenfor Libya. Om ettermiddagen 13. august seilte Ocean Viking nordover og ba maltesiske og italienske sjøfartsmyndigheter om å ta koordineringen og finne et trygt sted å sette menneskene i land.

– Vi vil gjøre søk- og redningsarbeid i det sentrale Middelhavet fordi mennesker fremdeles drukner når de flykter fra Libya. Dette er sårbare mennesker i en desperat situasjon med få andre muligheter enn å ta den livsfarlige reisen over Middelhavet. Til forskjell fra tidligere år finnes det nå nesten ingen uavhengige redningsbåter på Middelhavet. Mennesker skal ikke måtte dø på flukt, sier lege og president i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand.»

Hva angår dette Norge? Libya ble bombet sønder og sammen i 2011 med god bistand av Norges 588 bomber på oppdrag basert på villet feilinformasjon fra USA, Storbritannia og Frankrike. Stoltenberg tok en SMS runde en fredag ettermiddag etter statsråd og Norge var med å angripe Libya. Rødt er partiet som var imot Norges deltagelse i Nato angrepet, men hadde ikke stemme på Stortinget den gang.

De siste 8 år har det vært kaos og lovløshet i landet og folk flykter fra tortur og slaveri. Dette er flyktninger, ikke velferdsmigranter.

Som lege og støttespiller av Leger Uten Grenser blir jeg opprørt og trist over holdningen til regjeringen der den vil hindre livreddende arbeid for flyktninger i fare for å drukne.

Steven Crozier,

Allmennlege Frøya siden 1985 og andrekandidat Rødt Frøya 2019.