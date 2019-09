Nei til eiendomsskatt på hus/hytter/forretningsbygg

Meninger

Har fått en del bekymringsmeldinger fra folket om eiendomsskatt på hus /hytter/ forretningseiendommer.

Folket er av den formening at dette er en usosial skatt å betale utenom den vanlige skatteinnkrevingen som folket betaler ellers!

For mange unge som nettopp har bygget ny bolig kan dette få økonomisk konsekvenser. Samme er det også for pensjonistene med lav pensjon. Det samme er det også med lønnsomhet for bedrifter som kanskje sliter fra før for å bedre lønnsomheten. Derfor bidrar ikke eiendomsskatt til økt lønnsomhet for butikker og andre virksomheter i slike forretningsbygg.

Pensjonistpartiet Hitra vil derfor være garantisten for at ikke slik usosial skatt blir pålagt dem som eier hus/hytter/ og forretningseiendommer her på Hitra.

Per Ervik

Ordførerkandidat

Pensjonistpartiet Hitra