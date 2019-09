Trøndelagskysten mot gullalder

Meninger

Nyheten om at både Ocean Space Center og NTNU campus får midler til å trappe opp planleggingen av sine gigantinvesteringer i Trondheim er ikke bare gode nyheter for Trondheim men for hele Norge, og ikke minst for kommunene på Trøndelagskysten.

Ocean Space Center skal ikke bare ha virksomhet i Trondheim, men vil også bruke sjøen rundt Hitra og Frøya som levende laboratorium. Både NTNU og Sintef har allerede etablert samarbeidsprosjekter i regionen. Blått Kompetansesenter, Guri Kunna videregående skole og den planlagte katapultsenteret er eksempler på det.

I Rørvik får vi InnovArena, Kolvereid har Moen Marin, og Indre Fosen har en sterk maritim virksomhet gjennom verftet. Som en kystens mann ser jeg enorme muligheter i et forsterket samarbeide mellom kystkommunene og det verdensledende kunnskapsmiljøet i Trondheim.

Forskningen og laboratoriene vil ikke bare gi oss muligheter for ny vekst i laksenæringen. Trøndelagskysten bør være fremst i verden i å utnytte alle ressursene fra havet enten det gjelder alle deler av fisken, tang og tare, havvind, mineraler på havbunnen eller annet. Trøndelag fylke samarbeider med NTNU om videregående skoler som universitetsskoler. Det må være vår ambisjon at dette universitetsskolesamarbeidet skal utvides til å gjelde flere av skolene på kysten. Det dreier seg både om forskning, bedre undervisningsmetoder og ikke minst om å få flere til å gjennomføre den videregående skolen slik at vi utdanner flere fagarbeidere for det voksende næringslivet på kysten.

Trøndelag fylke skal være i førersetet for marin og maritime satsninger. Med dette som bakgrunn er det viktig at vi bejubler disse satsningene. Men det stiller også krav til fylket. Skal vi være i stand til å utnytte dette potensialet må fylket også oppgradere veinettet som forfaller. Derfor vil Høyre øke de årlige bevilgningene til fylkesveiene.

Pål Sæther Eiden

Høyres fylkesordførerkandidat