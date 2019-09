Vi må få til et kvalitetsløft for Frøya-skolen

Meninger

Grunnskolen i Frøya har i en årrekke levert avgangsresultater, karakterene på 10. trinn, som har vært veldig svake målt mot resten av Sør-Norge. Dette ser Frøya Venstre som den viktigste saken å ta tak i i tiden framover. Også de borgerlige samarbeidspartiene har kvalitetsløft for skolen som første punkt.

Ansvaret for at kommunen leverer eller ikke leverer gode skoletjenester ligger til syvende og sist hos kommunestyret som øverste organ og skoleeier.

Politikerne er ikke fagfolk på skole. Det skolefaglige utviklingsarbeidet har derfor blitt overlatt til fagfolkene i administrasjonen og på skolene. Det har vært ønsket arbeidsro. Resultatene har dessverre uteblitt. Vi mener kommunestyret nå må sterkere inn i bildet. Skole må bli en prioritert politisk sak i tiden framover.

Frøya Venstre sier i vårt program at vi må få problemene opp på bordet, og at vi må få en åpen og kompetent gjennomgang og forklaring på hva som er feil.

Det er mulig at Utdanningsdirektoratets veiledere som har vært mye inn i Frøya-skolen i den senere tid, sitter med kunnskap nok til å uttale seg.

Kommunebarometeret, utarbeidet av Kommunal Rapport, viser at Frøya-skolen også scorer dårlig på trivsel, særlig for 10. trinn.

Årsakene til de dårlige resultatene er sikkert sammensatt. Vi må våge å stille spørsmål. Her er noen, men det er nok mange flere som kan stilles.

- Er vi god nok på skoleledelse?

- Har vi gode nok lærere?

- Er det nok stabilitet blant lærerne?

- Får lærerne tid nok til å være lærere?

- Er pedagogikken god nok?

- Er læringsmiljøet godt?

- Satses det nok på tidlig innsats?

- Har vi gode nok alternative læringsarenaer?

- Er samarbeidet mellom skole og heim godt nok?

- Hva kan gjøres for å skape mer trivsel?

Vi mener at det har vært et problem at vi tidligere ikke har fått et helt korrekt bilde av situasjonen i skolen.

Vi ser nå at skoleadministrasjonen ser nødvendigheten av at skoleeier får korrekt informasjon, og det jobbes mye med å ta tak i situasjonen. Kommunestyret fikk en god orientering i det siste møtet, og det blir en oppfølging med temadebatt. Dette lover godt.

Det er mulig å få til forbedringer gjennom god samhandling der alle krefter er på lag. Vi må sammen se på hvilke tiltak som må til.

Arvid Hammernes

ordførerkandidat

Frøya Venstre