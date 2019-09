- Arbeiderpartiet mangler tillit til de unge

Meninger

Som unge fylkestingskandidater for Høyre tror vi at de unge selv er i stand til å bestemme hva som er den riktige videregående skolen for dem. Når regjeringen vil la elevene bestemme selv betyr det naturligvis at vi fratar Tore Sandvik muligheten til å bestemme hva som er best for den enkelte elev og i et oppslag nylig gir han tydelig uttrykk for at han misliker å bli fratatt denne makten.

Dette dreier seg om å ta de unge på alvor. I FN’s barnekonvensjon slås det fast at de unge har rett til å bli hørt. Det må også gjelde elever som søker videregående skoler i Trøndelag. Ikke bare elever i andre deler av landet.

Men en slik rettighet for de unge gir også bedre skoleresultater. Det slås fast i en forskningsrapport fra NTNU hvor man studerte hva som skjedde med ungdomsskoleelevene når de kunne påvirke sin fremtid. Resultatene gikk opp. Og sannsynligvis fører bedre resultater og større motivasjon også til lavere frafall i den videregående skolen.

Men regjeringen gjør mye mere for å redusere frafallet. Høyre foreslår 50 nye tiltak og har som ambisjon at 90 % av elevene skal fullføre mens hver fjerde elev faller fra i dag.

Ingen opptakssystemer er perfekte, men fritt skolevalg med nødvendige tilpasninger fungerer best. Blant tilpasningene man kan tenke seg er en ordning hvor man får rett til å gå på en skole innen rimelig avstand.

August Grøntvedt

5.kandidat ved fylkestingsvalget for Høyre

Anna Konstanse Almli

6.kandidat ved fylkestingsvalget for Høyre

Daniel Lyngseth Fenstad

11.kandidat ved fylkestingsvalget for Høyre