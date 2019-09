- Levende grender krever en oppegående og moderne infrastruktur

Meninger

Vi leser i lokalavisen 2. september at Regjeringen vil sette av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere fram. Noe som er kjempebra! For at Hitra og Frøya skal kunne levere og være attraktiv i alle slags markeder, ikke bare laks, så behøver vi å være tilgjengelig på en god og forsvarlig måte.

La oss så ikke glemme at Hitra, Frøya og Snillfjord er mer enn bare Fv 714. Vi har fortsatt altfor mange kilometer med grusveg i våre kommuner. Dette er kostbart å drifte, gir ekstra slitasje på både utstyr og folk langs disse vegene og innbyr ikke akkurat til økt bosetting og utvikling. La oss bruke noe av disse millionene litt utenfor hovedferdselsårene også, både til asfalt og til andre nødvendige tiltak!

Over til en annen type, men minst like nødvendig infrastruktur. Tidlig i sommer opplevde vi at Telenor koblet ned kobberlinjene til vårt ferieanlegg i Grefsnesvågen. Helt uten forvarsel. Angelalmfi Hitras avdeling i Grefsnesvågen har ca. 130 senger fordelt på 19 rorbuer og leiligheter i dette området, og omsetter ved dette anlegget for ca. 5 millioner kroner i året.

Der sto vi, uten tilkobling til bankterminal, bookingsystemet var nede og sist men ikke minst, rundt 100 gjester hadde ikke internett på sin telefon eller pc. Vi kan tenke med oss selv, hvor lenge aksepterer vi dette? Hva er noe av det første vi spør etter når vi er på reise? Jo passord til WIFI. Etter ett par dager, som var en stor belastning både for oss og våre gjester, var oppkobling på plass igjen. Ikke akkurat god reklame, verken for oss eller Hitra!

Hvor lenge varer så dette? Telenor har besluttet å avvikle kobbernettet i Norge. Da må det finnes alternative løsninger. Store områder rundt på Hitra og sikkert Frøya og Snillfjord også, er helt eller delvis uten dekning for mobilt nettverk. Dette er vi nødt til å få på plass om vi skal kunne oppretthold mulig tilkobling til internett også i grendene i framtiden. Vi har mye god og bærekraftig næring også utom sentrum, vi har folk som ønsker å bo utom sentrum, la oss ta vare på dette og bygge ut god mobil- og internettdekning i grendene.

Uten god mobildekning, internett og tilgjengelighet via gode veger dør distriktet og grendene, noe vi må unngå, vi må få på plass en oppegående og moderne infrastruktur for alle!

Sigrid Helene Hanssen,

Høyres 4.-kandidat til kommunevalget.