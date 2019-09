Meninger

Sitter her i godstolen å følger med i partilederdebatten og gremmes. Her prates det i munnen på hverandre uten den minste respekt for den som har ordet så det er nesten vanskelig å høre hva som sies og hva budskapet er.

Det er da det slår meg hvor trivelig det har vært å drive valgkamp her på Hitra der alle jeg har møtt og diskutert med har gitt utrykk for å ha respekt for hverandres syn, meninger og ikke minst befriende fritt for avbrytelser og prating i munnen på hverandre.

Det er naturlig at ikke alle vil være enig med alle, men vi alle kan og skal ha respekt for at andre naturlig nok ikke behøver å mene det samme som deg.

Til syvende og sist så har vi alle sammen en meget viktig oppgave nemlig å føre en politikk til beste for våre innbyggere enten du er gammel eller ung, rik eller fattig.

FOLKETS RØST ER VIKTIG FOR OSS noe som bidrar til at Hitra kommune skal være en variert kommune med alle de kvaliteter, gleder og muligheter som en god kommune skal ha. En kommune hvor det er plass til alle røster.

Det nærmer seg raskt valgdagen 9. september og jeg ønsker alle et godt valg.

I mellomtiden så får partilederne bare fortsette å stå der og prate i munnen på hverandre.

Jan E Handberg

3 kandidat

Pensjonistpartiet