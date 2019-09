Meninger

Hitra kommune har før sommeren vedtatt ei prøveordning med gratis skolemåltid i Hitraskolen. Dette foregår nå som et prøveprosjekt, og er i skrivende stund inn i sin 2.testuke. Allerede om kort tid skal prosjektet evalueres og kostnadene beregnes. Hvorvidt det blir satt av penger til videreføring av gratis skolemåltid i kommunens økonomiplan for 2020-2023, er ennå uvisst.

Ifølge Hitra kommune skal utprøvingen av gratis skolemåltid fremme;

1. «Sunne matvaner, trivsel og god helse»

2. «Inkludering og sosialt fellesskap»

3. «Et godt og trygt læringsmiljø»

I tillegg går det fram i oppdragsdokumentet fra Hitra kommune at «måltidet er en arena hvor høytider også kan markeres».

I mitt arbeid i skolen ser jeg med egne øyne, gevinsten av å tilby gratis skolemåltid for elevene. På skolen hvor jeg arbeider får elevene tilbud om havregrøt om morgenen, samt et enkelt brødmåltid til lunsj. Tilbudet er uten tvil populært hos elevene, og de gleder seg til måltidene.

For noen av oss er gratis skolemåltid særs viktig. Elevene våre kommer fra ulike familier og har ulike oppvekstvilkår. Selv om de aller fleste får god oppfølging hjemme og alltid har matpakke i sekken, er det dessverre slik at noen av barna våre ikke har en matpakke liggende til lunsj. Jeg vet at elever som sjeldent eller aldri spiser frokost hjemme, nå hiver seg over grøt og brødskiver på skolen. En faktasjekk fra Faktisk.no viser at på landsbasis spiser ikke 9 % av våre 1-4.-klassinger frokost. På 5.-7. trinn er tallet opp i 11 %. På ungdomsskolen øker det til hele 20-23%. Det er for mye. Skolemåltidet sikrer at alle våre elever får en god start på dagen, og det har god effekt i form av økt utholdenhet og motivasjon.

Noen vil kanskje hevde at gratis skolemåltid er unødvendig, og tviholde på å få beholde den «gode, gamle matpakka». For å få det på det rene; matpakke er fremdeles lov i skolen, og noe så ur-norsk som matpakke havner nok ikke på rødlista riktig ennå. Rent økonomisk er det også uvisst hva det vil koste, men for meg er en ting helt klart: Ei satsing på våre unge, er ei satsing på oss alle. Ja, for et måltid kan for noen utgjøre en kjempestor forskjell. Det kan være med på å snu en dag fra tung og grå til lett og lys.

Jeg ønsker å rose kommunen for initiativet. Ikke bare fordi jeg ser at elevene våre trives rundt måltidet, men fordi at ei ordentlig satsing på gratis skolemåltid kan gi oss mange gevinster i det lange løp. Både helsemessig og i arbeidslivet. Gratis skolemåltid er en måte å utjevne forskjeller i kommunen vår på, og i tillegg bidra til en enda bedre oppvekst for våre unge håpefulle.

La oss satse på fellesskapet!

Lisa Pedersen Haugen

4.-kandidat for Rødt Hitra