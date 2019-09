- Hitra, en JA-kommune for næringslivet og alle andre!

Meninger

I mitt daglige virke møter jeg ofte den offentlige forvaltningen i en eller annen sammenheng. Erfaringene og utfallet er etterhvert noe blandet, og skal kanskje være det? Ikke alle ganger kjenner jeg at jeg finner det like forståelig. Utbygging og utvikling av eiendom, bonde eller husbygger, du blir raskt nødt til å avlegge ett besøk hos forvaltningen i kommunen. Her finnes nok flere eksempler, men jeg begrenser meg til ett som beskriver en slitsom prosess som legger planer om nyutvikling på is..

I løpet av det siste halve året har jeg både prøvd og gjennomført igangsetting av søknad om byggetillatelse for hus, fradeling av hyttetomter, bygging av rorbuer og nå sist spørsmål om utbygging av nytt båtlager. Felles for alle disse tiltakene er at de stort sett ligger ved sjøen og har en godkjent reguleringsplan. Her har jeg møtt en felles problemstilling for alle disse prosjektene, noe som gjør utvikling og utbygging tidkrevende, kostbart og til slutt vil du bare gi opp...

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom den 08.03.2017 med en tolkningsuttalelse vedr. plan- og bygningsloven § 1-8. Uttalelsen sa at i planer som bare angir arealformål, vil byggeforbudet i 100-metersbeltet fortsatt gjelde inntil annen byggegrense er fastsatt. Dette gjelder også for eldre reguleringsplaner. Det vil si stort sett alle reguleringsplaner på Hitra!

I de tilfeller byggegrense mot sjø ikke uttrykkelig finnes i gjeldende reguleringsplan, reguleringsplanbestemmelser, gjeldende kommuneplan eller kommuneplanenes bestemmelser, kan tiltak nærmere enn 100 meter fra sjøen bare tillates etter planendring, ny plan med byggegrense eller dispensasjon fra § 1-8 andre ledd. Dette gjelder også tiltak som er unntatt søknadsplikten.

For meg å mine tiltak betyr dette at jeg må søke om dispensjon fra allerede godkjente reguleringsplaner enten jeg skal bygge hytte, hus eller båtlager – saken skal så (igjen) på høring hos Fylkesmann, behandles administrativt i kommunen og til politisk behandling. Første saken sendte jeg i april, den er så langt ikke behandlet hverken administrativt eller politisk.. sannsynligvis hos Fylkesmannen, og utbygger venter!!

Dette må være misbruk av både ressurser, tid og penger! I lokalavisen leste jeg for en tid siden at vi måtte forvente ekstra saksbehandlingstid på byggesaker – ja det kan jeg forstå når vi skal jobbe på denne måten, det kan umulig være riktig, ei heller framtidsrettet.

Jeg sjekket så saken med nabokommunen Frøya, som også, som Hitra, har hatt en nylig rullering av kommuneplanens arealdel – er dette virkelig nødvendig ? Her fikk jeg opplyst at de hadde valgt å løse dette med en «uttrykkelig byggegrense mot sjø» som fremgår i planbeskrivelsen, gjennom kommuneplanens arealdel, som «overstyrer» reguleringsplanene gjennom arealplanen. De har videre tegnet inn byggegrense mot sjø på alle reguleringsplaner som mangler dette, resten av arealdisponeringen styres fortsatt av vedtatt reguleringsplan. Dette som en godkjent løsning fra Fylkesmannen og Kartverket.

På Frøya trenger ingen søke dispensjon, gjøre planendring eller lage ny plan med byggegrense for tiltak nærmere enn 100 meter fra sjø, fordi om du har en eldre reguleringsplan, dette har de løst gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. Tid og penger spart, rask utbygging både for private og næringsliv!

I Høyres program har vi lagt vekt på at vi skal legge til rette for en positiv, forutsigbar og effektiv forvalting slik at enkeltpersoner eller virksomheter motiveres til å gripe fatt i de mullighetene som finnes. Hitra har mangfoldige muligheter med nærhet til både sjø og land. Hitra Høyre vil jobbe for at forvaltingen i kommunen blir en medspiller som gir god veiledning, rettferdig og rask behandling slik at mengig mann eller næringsliv ikke bremses, men løftes fram og bygger Hitra!

Sigrid Helene Hanssen,

Høyres 4.kandidat

til kommunevalget.