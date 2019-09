Levende grender og godt utbygd infrastruktur til alle

Meninger

Det må, også i fremtiden, legges til rette for at de som ønsker å bygge og bosette seg grisgrent rundt omkring på Hitra gis mulighet til det

Godt utbygd infrastruktur er en nødvendighet for alle kommunens innbyggere. Dette gjelder alle plasser på Hitra.

Hitra Pensjonistparti har i sitt program flere punkter som omhandler dette. Av disse vil jeg ha spesielt fokus/oppfølging på:

- At grisgrent bosetting/boligbygging fremdeles skal være et alternativ for de som ønsker det.

- Snarlig utbedring og asfaltering av alle gruslagte fylkesveier

- Å få på plass mobildekning for de plasser på Hitra som fremdeles mangler dekning

- At det blir holdt kontinuerlig trykk på saken om etablering- og effektuering av ferjeforbindelsen Kjørsvikbugen - Laksåvik

- Utreding av, og eventuell etablering av et offentlig persontransporttilbud rundt Hitra (handle/besøke osv.) som tidligere er foreslått, er et forslag til tiltak som bør utprøves.

Siste ukers skriverier om kommunalt vann til alle kommunens innbyggere har tent en gnist av håp om at ny hovedvannplan også vil omfatte de områder som i dag mangler kommunalt vann. Vil følge opp denne saken med stor interesse.

Godt valg!

Synnøve Hanssen

2. kandidat

Hitra Pensjonistparti